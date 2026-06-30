مونديال 2026: إخفاق جديد يُدخل الكرة الألمانية في أزمة هوية

خبرني - أعاد خروج المنتخب الألماني المبكر من كأس العالم إشعال الجدل بشأن هوية كرة القدم في ألمانيا، مع تصاعد الدعوات إلى إجراء تغييرات جذرية على مختلف المستويات في البلد الذي يُعد من أبرز القوى الكروية.

وجاءت صدمة ألمانيا بعد خسارتها الإثنين في دور الـ32 لنهائيات أميركا الشمالية أمام الباراغواي، في أول هزيمة لها بركلات الترجيح في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم، لتتواصل بذلك سلسلة التراجع التي أبعدت المنتخب، المتوج باللقب أربع مرات، عن نخبة كرة القدم العالمية.

وباتت ألمانيا تودع البطولة من الأدوار المبكرة للمرة الثالثة تواليا في كأس العالم.

فبعد فوزها على الأرجنتين 1-0 في نهائي مونديال 2014، خرجت ألمانيا من الدور الأول في نسختي روسيا 2018 وقطر 2022، ثم سقطت الإثنين في الدور الإقصائي الأول من النهائيات العالمية التي تقام نسختها الـ23 بمشاركة 48، ما أسفر عن استحداث دور الـ32.

وتزايدت الدعوات لإقالة المدرب يوليان ناغلسمان، خصوصا مع تداول اسم المدرب السابق لليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، كأحد أبرز المرشحين المحتملين لخلافته.

في المقابل، دعا آخرون، ومن بينهم كلوب نفسه، إلى إجراء إصلاحات أكثر عمقا وشمولا في منظومة الكرة الألمانية، بدلا من الاكتفاء بتغيير الجهاز الفني.

-ابتعاد متواصل عن النخبة-

ورغم انخفاض سقف التوقعات بعد عقد من النتائج المتواضعة، شنّت وسائل الإعلام الألمانية هجوما لاذعا على منتخب المدرب يوليان ناغلسمان عقب خسارته أمام الباراغواي، المصنفة في المركز الـ41 عالميا والتي كانت قد استهلت مشوارها في البطولة بخسارة قاسية 1-4 أمام الولايات المتحدة المضيفة للنهائيات مشاركة مع المكسيك وكندا.

ووصفت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الصادرة في ميونيخ النتيجة بأنها "إذلال جديد"، معتبرة أن المنتخب الألماني "يعود إدراجه إلى أرض الوطن بتذكرة عودة مستحقة تماما".

من جانبها، رأت مجلة "كيكر" الرياضية أن الخروج "إدانة قاسية ودليل على أن ألمانيا تبتعد أكثر فأكثر عن نخبة كرة القدم العالمية".

وبعدما اشتهرت ألمانيا لعقود بإنتاج مواهب كروية كانت محط أنظار أوروبا، تراجعت قدرتها خلال السنوات العشر الماضية مقارنة بالمنافسين القاريين، مثل فرنسا وإسبانيا وإنجلترا.

ورغم أن ألمانيا تُعد أكبر دول أوروبا من حيث عدد السكان، وتبقى كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية فيها، فإن المنتخب يعاني من نقص واضح في عمق التشكيلة.

وفي حين أثرت إصابات المهاجم الشاب لينارت كارل والمهاجم المخضرم سيرج غنابري وقلب الدفاع الأساسي نيكو شلوتربيك على خيارات ناغلسمان، تمتلك منتخبات أوروبية كبرى رفاهية استبعاد نجوم بارزين من قوائمها بدون أن تتأثر كثيرا.

واستشهدت مجلة "كيكر" بأسماء مثل الفرنسيين إدواردو كامافينغا وكريستوفر نكونكو وراندال كولو مواني، والإنكليزيين فيل فودين وترنت ألكسندر-أرنولد وكول بالمر، إضافة إلى المدافع الإسباني دين هاوسن، كأمثلة على عمق المواهب الذي تتمتع به تلك المنتخبات.

وتزيد محدودية قاعدة المواهب في ألمانيا من الضغوط على عدد قليل من اللاعبين المصنفين ضمن النخبة العالمية لتقديم أفضل مستوياتهم.

ودخل كل من كاي هافيرتس وفلوريان فيرتس وجمال موسيالا البطولة بعد مواسم متباينة المستوى، ولم ينجحوا في استعادة أفضل مستوياتهم في اميركا الشمالية، رغم إظهارهم لمحات من إمكاناتهم الكبيرة.

-"لنعود ألمانيا من جديد"-

تعرّض المدرب ناغلسمان لانتقادات قوية عقب الخروج المبكر من كأس العالم.

وكان يُنظر إلى ناغلسمان، رغم اهتمام كبار أندية أوروبا بخدماته، على أنه "صفقة ناجحة" للاتحاد الألماني لكرة القدم، إلا أن مسيرته مع المنتخب لم تحقق حتى الآن النتائج المنتظرة.

وأقصى إنجاز للمدرب البالغ من العمر 38 عاما كان الوصول إلى دور ربع النهائي في كأس أوروبا 2024 التي أقيمت في ألمانيا، قبل الخسارة أمام إسبانيا، مما فتح الباب أمام موجة جديدة من الجدل حول مستقبله.

وتتصاعد الدعوات داخل ألمانيا إلى عدم التمسك بالمدرب بعد أي إخفاق كبير في كأس العالم، كما حدث مع سابقيه يواكيم لوف وهانزي فليك.

وقال لوتار ماتيوس، بطل مونديال 1990، في مقاله بصحيفة "بيلد" إن ناغلسمان يفتقد إلى "الخيال"، مضيفا أن ألمانيا "يجب أن تمضي قدما بمدرب جديد".

من جانبه، أقرّ ناغلسمان بأن "تغييرات كبيرة" ضرورية، لكنه أكد رغبته في الاستمرار، قائلا "أنا لست من الذين يهربون، وأنا مستعد لمواصلة العمل إذا أراد الاتحاد ذلك".

وفرض كلوب الذي يعمل محللا تلفزيونيا خلال البطولة، حضوره بقوة على مشهد المنتخب الألماني، وألقى بظلاله على ناغلسمان والجهاز الفني منذ انطلاق البطولة.

وكان كلوب قد أثار جدلا قبل انطلاق البطولة عندما قال مازحا إن ناغلسمان في منصبه "حاليا فقط"، في إشارة فُهمت على أنه يتوقع رحيله.

لكن تصريحاته بعد الخروج جاءت أكثر جدية، إذ رفض فكرة تولي تدريب المنتخب، داعيا بدلا من ذلك إلى إصلاحات عميقة تبدأ من الفئات السنية الصغيرة تحت 10 سنوات.

وقال كلوب، بينما تُعرض لقطات لاحتفالات الباراغواي: "انظروا إليهم، إنهم يبكون فرحا، هذا يعني ما أهمية الوصول إلى دور الـ16 بالنسبة لهم".

وأضاف أن الألمان أصبحوا يكتفون بالحنين إلى أمجاد الماضي، قائلا "نحن ألمانيا؟ لا، كنا ألمانيا. لكي نصبح ألمانيا الكروية من جديد، علينا أن نغيّر الكثير".

ورأى أن "الأمر ليس متعلقا بالأسماء، لا باسمي ولا باسم يوليان. يوليان محق، الفريق أراد ذلك (الذهاب بعيدا) لكنه لم يتمكن من تحقيقه في بعض الجوانب. والآن علينا أن نسأل: لماذا؟".