اب اردني يتوفى غرقا كما حدث مع نجله قبل ٤ أعوام

خبرني - توفي أب أردني غرقا، في حادثة شبيهة بحادثة وفاة ابنه الصغير قبل حوالي 4 أعوام.

وتوفي الشاب محمد محمود مسلم الغروف ابو بشار غرقا في سد الكفرين بمحافظة إربد، وتم العثور على جثته داخل سد الكفرين أمس الاثنين 29-6-2026.

وقبل 4 سنوات، وبتاريخ 11-6-2022 تحديدا، توفي الطفل بشار محمد الغروف غرقا في قناة الملك عبد الله في منطقة المشارع بمحافظة إربد نتيجة انزلاق قدمه وسقوطه في القناة بعد مشاركته في تشييع جثمان مدير مدرسته.

وعم الحزن منطقة المشارع ومحافظة إربد إثر النهاية المؤسقة والحزينة للأب محمد الغروف أبو بشار، مستذكرين وفاة ابنه بنفس الحادثة والسبب قبل 4 أعوام.