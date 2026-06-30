جامعة البترا تحصد المركزين الأول والثاني عالميًا في بطولة العالم للروبوتات

خبرني - حصد طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة البترا المركزين الأول والثاني على مستوى العالم في منافسات بطولة العالم للروبوتات "كأس بحر خزر"، التي أُقيمت في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وفاز فريق "Palm Guard" (حارس النخيل) بالمركز الأول، محققًا جائزة أفضل ابتكار هندسي على مستوى العالم، فيما أحرز فريق "NeuroSeeker" المركز الثاني في الفئة المفتوحة على مستوى العالم.

وضم فريق "Palm Guard" الفائز بالمركز الأول الطلبة: عبد الرحمن الكردي، وزيد أبو الشعر، وعبد الرحمن الهيموني، فيما مثّلت الطالبة أحلام زهران فريق "NeuroSeeker" الفائز بالمركز الثاني، وذلك بإشراف ومتابعة الدكتور عبد الكريم البنا، مشرف المشروعين. وقد حظيت المشاركة بدعم من المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ووزارة التربية والتعليم الأردنية.

وشهدت البطولة مشاركة دولية واسعة، إذ جمعت مبتكرين من مختلف دول العالم للتنافس في مجالات الروبوتات والأنظمة البرمجية.

وهنأ رئيس جامعة البترا بالوكالة، الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، الطلبة الفائزين، معبرًا عن اعتزازه بهذا الإنجاز العالمي الذي يعكس كفاءة الطلبة وتميزهم في مجالات الابتكار والروبوتات.

وأكد أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الإبداع والابتكار والبحث العلمي، وتسعى إلى توفير بيئة تعليمية محفزة تمكّن الطلبة من تطوير مهاراتهم وصقل قدراتهم، بما يعزز مشاركتهم الفاعلة في المسابقات الدولية، ويؤكد حضور الجامعة على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويعكس هذا الإنجاز كفاءة الخطط الأكاديمية والتدريبية في كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة البترا، ويؤكد قدرة طلبتها على الابتكار والتميز والمنافسة في المحافل التكنولوجية الدولية المتخصصة.

وقد جاءت مشاركة جامعة البترا بدعوة من اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم الأردنية، لتمثيل المملكة الأردنية الهاشمية في البطولة.