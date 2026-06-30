الصحة: تحرير نحو 20 مخالفة و120 إشعارا ضمن حملة على منتجات التبغ

خبرني - قال مدير التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة، غيث عويس، إن الوزارة كثفت حملاتها التفتيشية على التعليمات الصادرة مطلع العام الجاري بشأن وضع ستائر سوداء لمنتجات التبغ، ومنع عرضها للعيان أو إبقائها في مجال الرؤية، خاصة لليافعين والأطفال.

وأوضح عويس، في تصريحات لـ"المملكة" مساء الثلاثاء، أن كوادر الوزارة زارت نحو 500 منشأة خلال فترة تقارب سبعة إلى ثمانية أيام عمل منذ تكثيف الحملة، مشيرا إلى أن التقييم الميداني السابق أظهر عدم التزام واضح بهذه التعليمات في عدد من المواقع المختارة عشوائيا في مختلف مناطق المملكة.

وبيّن أن العدد الأكبر من المنشآت التي تمت زيارتها لم يكن ملتزما بالتعليمات، "لكن كان لا يعلم بوجود التعليمات بشكل رسمي"، لافتا إلى أنه جرى توجيه نحو 120 إشعارا لمنشآت داخل العاصمة عمّان، فيما تم تحرير قرابة 20 مخالفة لمنشآت سبق زيارتها وثبت عدم التزامها مجددا، لتُحال إلى القضاء.

وأكد عويس أن الهدف من الحملة هو تطبيق القانون وإظهار التزام واضح وصريح في الميدان من قبل المنشآت التجارية والاقتصادية، بما فيها المحال التجارية والسوبرماركت والبقالات وغيرها، مضيفا أن الوزارة ستعود إلى المنشآت التي تلقت إشعارات بعد نحو أسبوع إلى 14 يوما لمتابعة تصويب أوضاعها.

ولفت إلى أن المخالفة المرتبطة بعدم الالتزام بالتعليمات تتراوح غرامتها بين 1000 و3000 دينار، موضحا أن الوزارة بدأت أولا بالإشعارات نظرا لكبر حجم المخالفة، ثم ستتجه إلى المخالفة الرسمية في حال عدم التصويب.

وقال عويس إن الوزارة تعتمد في حملتها على 550 ضابط ارتباط موزعين على مختلف مديريات الصحة في المملكة، ويعملون على شفتات صباحية ومسائية، مشيرا إلى أن الحملة تشمل جميع المحافظات والأسواق والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف أن الوزارة تتعاون في هذه الحملة مع مديرية الأمن العام ووزارة الداخلية، إلى جانب البلديات وأمانة عمّان، كما يجري إبلاغ الجهات المعنية بهذه التعليمات عند طلب أي رخصة تتضمن بيع التبغ.

وفي ما يتعلق بدور المواطنين، أوضح عويس أن الوزارة تعتمد على "الرصد المجتمعي" إلى جانب الجولات الميدانية، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مكان يعرض منتجات التبغ بشكل علني عبر الخط الساخن أو من خلال تطبيق "بخدمتكم"، مؤكدا أن الشكاوى تُعالج بسرية تامة، وأن الوزارة مستعدة للتعامل معها خلال 48 ساعة.

وفي سياق متصل، أشار عويس إلى أن دراسة وطنية أُعلنت في نهاية عام 2024 أظهرت أن 40% من المدخنين يرغبون بالإقلاع عن التدخين، لافتا إلى أن نحو 21 ألف مراجع قصدوا عيادات الإقلاع عن التدخين خلال العامين الماضيين، وبلغت نسبة الإقلاع بينهم 15%.

وبيّن أن الوزارة تواصل التوسع في عيادات الإقلاع عن التدخين على مستوى المملكة، حيث يبلغ عددها حاليا 31 عيادة، مع إضافة عيادتين جديدتين سنويا.