العراق.. اعتقال نائبة جديدة ضمن تحقيقات فساد واسعة

خبرني - اعتقلت السلطات العراقية النائبة هند محمد صالح حسن العباسي المنتمية إلى حزب رئيس "تحالف العزم" مثنى السامرائي، من داخل مجمع بروج بغداد السكني ضمن تحقيقات فساد واسعة.

واستهدفت الحملة عددا من المسؤولين والنواب في إطار التحقيق بما وصف بأنه أكبر قضايا الفساد في العراق.

وتُعد هند العباسي عضوا في مجلس النواب العراقي عن محافظة صلاح الدين، وتحمل شهادة الدكتوراه.

والعباسي من مواليد عام 1986 وتعد من الوجوه البرلمانية الجديدة في الدورة الحالية، إذ فازت بمقعدها النيابي بعد حصولها على 2696 صوتا.

وخلال عضويتها في مجلس النواب، شاركت في مناقشة ومتابعة عدد من الملفات الخدمية والتنموية الخاصة بمحافظة صلاح الدين، من خلال لقاءات مع مسؤولي الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وتأتي عملية اعتقالها ضمن حملة أمنية واسعة طالت عددا من المسؤولين والنواب على خلفية التحقيق في ملفات فساد، حيث أعلنت السلطات العراقية ضبط ومصادرة مبالغ مالية ضخمة من الدنانير العراقية، وعملات أجنبية وكميات من الذهب، عثر عليها داخل مخابئ ومنازل تعود لبعض المتهمين والمقربين منهم، وفق ما أعلنته الجهات العراقية.

ونشرت وكالة الأنباء العراقية أسماء بعض المتهمين بملفات الفساد الذين ألقي القبض عليهم من أعضاء مجلس نواب ومسؤولين بناء على اعترافات وكيل وزير النفط عدنان الجميلي خلال التحقيق معه.

وقالت مصادر رفيعة لوكالة الأنباء العراقية إن المقبوض عليهم بتهم فساد هم، رئيس "تحالف عزم" عضو مجلس النواب مثنى السامرائي، النواب زياد الجنابي، بهاء النوري، محمد الكربولي، عالية نصيف، محمد جميل المياحي، حسن الخفاجي، عبد الرحمن اللويزي، مضر الكروي، هند العباسي، محمد فرمان الجبوري، بشرى القيسي، وعضو مجلس النواب السابق محمد الصيهود، ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج.