خبرني - تستضيف المكتبة الوطنية، مساء يوم الخميس، حفل إشهار كتاب "حين أصبحتُ أنا" للإعلامية والكاتبة حلا الديري، وذلك من الساعة السادسة وحتى السابعة مساءً، بحضور نخبة من الإعلاميين والكتّاب والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي والأدبي.

ويأتي هذا الإصدار ليقدم تجربة إنسانية تسلط الضوء على رحلة اكتشاف الذات، وتحويل التحديات إلى محطات للنمو والتغيير، بأسلوب يجمع بين العمق والبساطة، ويخاطب القارئ من واقع التجربة الإنسانية.

وسيتضمن الحفل كلمةً للإعلامية والكاتبة حلا الديري، تستعرض خلالها رحلتها في تأليف كتاب "حين أصبحتُ أنا"، إلى جانب قراءات نقدية يقدمها كل من الدكتور محمود الرجبي، والأستاذ محمد المشايخ، والأستاذ طلال غنيمات، يتناولون فيها الجوانب الأدبية والفكرية والإنسانية التي يتضمنها الكتاب، إضافة إلى جلسة حوارية مع الحضور للإجابة عن أسئلتهم ومناقشة أبرز القضايا التي يطرحها الإصدار.

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وتدعو الكاتبة حلا الديري والمؤسسة العامة للمكتبة الوطنية ممثلي وسائل الإعلام والصحفيين والمصورين وصنّاع المحتوى إلى حضور الفعالية وتغطية مجرياتها، بما يسهم في إبراز المشهد الثقافي وتشجيع المبادرات الأدبية التي تعزز ثقافة القراءة والإبداع.

موعد الفعالية:

اليوم: الخميس

الوقت: من الساعة 6:00 مساءً حتى 7:00 مساءً

المكان: المكتبة الوطنية

الدعوة عامة، وأهلاً بجميع وسائل الإعلام لتغطية هذا الحدث الثقافي



