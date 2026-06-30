مقترحات لتطوير منظومة الإستثمار في مدينة الحسين الصناعية بن عبدالله الثاني الصناعية

خبرني - قدم مستثمرو مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في محافظة الكرك خلال لقائهم أمس مع مجلس ادارة شركة المدن الصناعية الاردنية وادراتها التنفيذية في مبنى ادارة المدينة عدد من المقترحات لتطوير العمل في المدينة والتسهيل على المستثمرين الصناعيين ليصار الى متابعتها مع الجهات المسؤولة.

واجمع المستثمرون على اهمية الشراكة بين المستثمر الصناعي ومختلف الجهات الناظمة للعملية الإستثمارية وفي مقدمتها شركة المدن الصناعية الاردنية لايصال قضايا المستثمر وتبنيها والعمل على ايجاد الحلول لتسهيل العملية الاستثمارية.

واشاد المستثمرون اليوم بجملة الحوافز والإمتيازات التي قدمها مجلس الوزراء لمدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في محافظة الكرك وتشمل تخفيضات على اسعار الاراضي وخصومات على اسعار الطاقة اضافة الى اشراك المدينة ببرنامج الفروع الانتاجية وخصومات على كلف المناولة بميناء العقبة والتي اسهمت مؤخرا باستقطاب عدد من المشاريع الاستثمارية للمدينة والتي ستنعكس اثارها على التنمية الاقتصادية والإجتماعية في محافظة الكرك.

وقال رئيس مجلس ادارة شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عبيد ياسين ان مجلس ادارة الشركة وانسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة ومرتكزاتها التنفيذية يقود في المرحلة الحالية خطة للتحول في مسار عمل الشركة نحو تقديم افضل الخدمات للمستثمر الصناعي تستهدف تطوير البنى التحتية وتوفير مساحات للتخزين اضافة الى تطوير منظومات الطاقة والإستدامة البيئية بما يتماشى مع التوجهات العالمية في هذا المجال، مؤكدا أن مجلس ادارة الشركة يقف دائما الى جانب المستثمر الصناعي وهو ما سيركز عليه خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع التحول المنشود الذي طالما ينادي به المستثمرون والذي جاء استجابة حقيقية لمطالبهم نحو الرقي ببيئة الإستثمار في المدن الصناعية الاردنية.

من جانبه، قال مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عدي عبيدات ان حزمة الحوافز الحكومية اسهمت باسقطاب عدد من المشاريع الصناعية للمدينة ويجري العمل حاليا على التفاوض مع عدد من الاستثمارات ليصار الى توقيع عقودها خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع خطة للترويج للمدن الصناعية الواقعة ضمن اقليم الجنوب التي بدأت تتجه اليها الإستثمارات الصناعية.

وكشف السيد عبيدات عن خطط الشركة للنهوض بالبنية التحتية للمدينة لستوعب الاستثمارات المستقطبة وايجاد المزيد من الحلول لكلف الطاقة والمياه وامكانية توفير بدائل كالطاقة الشمسية لتحفيز استقطاب الإستثمارات الصناعية للمدينة.

وجال مجلس ادارة الشركة في مرافق المدينة اطلع خلالها على المساحات المطورة القابلة للاستثمار في المدينة كخما زار عدد من الشركات المتميزة العاملة في المدينة.