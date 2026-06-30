اسرائيل تعترف: واجهنا قصفًا غير مسبوق خلال الحرب مع إيران

خبرني - قال مسؤول في وزارة الجيش الإسرائيلية، الثلاثاء، إن إسرائيل واجهت قصفًا متواصلًا وغير مسبوق خلال الحرب التي شنتها، إلى جانب الولايات المتحدة، ضد إيران، وما أعقبها من رد عسكري إيراني.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مدير منظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، موشيه باتيل، عقب اختتام سلسلة اختبارات شاملة لمنظومة "القبة الحديدية"، بحسب بيان صادر عن وزارة الجيش الإسرائيلي، دون أن يحدد مكان أو موعد إجراء تلك الاختبارات.

وفي 28 فبراير/شباط الماضي، شنت إسرائيل والولايات المتحدة حربًا على إيران، قبل الإعلان عن وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/نيسان، ثم توقيع "مذكرة تفاهم" بين واشنطن وطهران في 18 يونيو/حزيران الجاري.

وخلال الحرب، أطلقت إيران صواريخ وطائرات مسيّرة استهدفت مناطق واسعة داخل إسرائيل، وسقط عدد منها على أهداف حيوية، وسط تعتيم إعلامي ورقابة مشددة فرضتها السلطات الإسرائيلية على نشر حجم الخسائر.

وقالت وزارة الجيش الإسرائيلية إن منظمة الدفاع الصاروخي، بالتعاون مع شركة "رافائيل" لأنظمة الدفاع المتقدمة، أنهت بنجاح سلسلة اختبارات شاملة لمنظومة "القبة الحديدية" لمواجهة مجموعة واسعة من التهديدات المتقدمة، مع الاستفادة من الدروس المستخلصة من العمليات العسكرية الأخيرة.

وأضافت أن الاختبارات شملت تقييم عدد من التحديثات التي أُدخلت على المنظومة، بهدف تعزيز أدائها في سيناريوهات تحاكي التهديدات الحالية والمستقبلية.

وأوضحت الوزارة أن منظومة "القبة الحديدية"، التي دخلت الخدمة في سلاح الجو الإسرائيلي عام 2011، تمثل أحد المكونات الأساسية لمنظومة الدفاع الجوي والصاروخي متعددة الطبقات في إسرائيل.

ورغم سقوط عدد من الصواريخ الإيرانية داخل إسرائيل خلال الحرب، ادعت الوزارة أن المنظومة نجحت في اعتراض آلاف الصواريخ والتهديدات الجوية.

وتُعد "القبة الحديدية" منظومة دفاع جوي إسرائيلية-أمريكية مخصصة لاعتراض الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، إلى جانب منظومتي "مقلاع داود" و"سهم" اللتين تستخدمان للتصدي للصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى.

ونقل البيان عن باتيل قوله: "طوال فترة الحرب، ولا سيما خلال عملية (زئير الأسد)، واجهنا واقعًا غير مسبوق من القصف المتواصل، الأمر الذي تطلب مرونة عملياتية استثنائية ودعمًا ميدانيًا فوريًا في ظل ظروف بالغة الصعوبة".

وأضاف أن منظومة "القبة الحديدية" لا تزال تمثل ركيزة أساسية في منظومة الدفاع الإسرائيلية متعددة الطبقات، لمواجهة الصواريخ والتهديدات المضادة للدروع والصواريخ الباليستية.

وفي المقابل، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية ودولية مرارًا عن إخفاقات تعرضت لها منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، وفي مقدمتها "القبة الحديدية"، في اعتراض عدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة.