أنجلينا جولي: لم أرتبط عاطفيا منذ انفصالي عن براد بيت

خبرني - كشفت النجمة العالمية أنجلينا جولي أنها لم تدخل أي علاقة عاطفية منذ انفصالها عن براد بيت، مؤكدة أن سنوات الأمومة غيّرت أولوياتها.

وفي مقابلة مع "Yahoo Entertainment"، أوضحت جولي أن انشغالها الكامل بعائلتها جعلها تبتعد عن فكرة الارتباط، قائلة إنها لم تشعر بالحاجة إلى خوض تجربة عاطفية جديدة بعد الطلاق.

وأضافت: "لم أواعد أحدًا منذ انفصالي، لأن تركيزي كان منصبًا بالكامل على أطفالي وعائلتي، حتى شعرت أن هذا الجانب لم يعد جزءًا أساسيًا من حياتي".

تزامنت تصريحات جولي مع عرض فيلمها الجديد "Couture"، الذي تجسد فيه شخصية مخرجة سينمائية تكتشف الحب في مرحلة صعبة من حياتها، بالتزامن مع معاناتها من سرطان الثدي.

وأشارت إلى أن الشخصية التي قدمتها دفعتها لإعادة التفكير في مفهوم الحب، موضحة أنها أدركت أن المرأة تستطيع الموازنة بين دورها كأم واحتياجها الطبيعي للحب، معتبرة أن تقبل هذا الجانب قد يكون جزءًا من رحلة التعافي النفسي.

"الحياة كسرتني قليلًا"

واعترفت جولي بأن السنوات الماضية تركت أثرًا كبيرًا في شخصيتها، وقالت: "الحياة كسرتني قليلًا.. وعليّ أن أعيش من جديد، وأن أكون حرة مرة أخرى".

كما كشفت أن بناتها، زهرا وشيلوه وفيفيان، يشجعنها باستمرار على استعادة حياتها الشخصية وعدم الاكتفاء بدور الأم فقط، مؤكدة أن أحاديثهن معها جعلتها تدرك أنها فقدت جزءًا من ذاتها خلال السنوات الماضية.

وأضافت: "أعتقد أنهن يردنني اليوم ألا أكون مجرد أم، بل أن أعود أيضًا تلك المرأة".

خلافات براد بيت لم تُحسم بعد

ورغم استمرار النزاع القانوني بينها وبين براد بيت بشأن مصنع النبيذ الذي يمتلكانه في فرنسا، فإن تصريحات جولي عكست رغبتها في طي صفحة الماضي والبدء بمرحلة جديدة، تركز خلالها على حياتها الشخصية واستعادة توازنها بعد سنوات كرستها لتربية أبنائها.