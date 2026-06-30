مواصفات جديدة ترفع سعر آيفون 18 برو ماكس.. كم سيكلفك؟

خبرني - في سابقة تعد الأولى من نوعها، ظهرت المواصفات النهائية لهواتف آبل المقبلة آيفون 18 برو وبرو ماكس والتي تنوي الشركة الكشف عنها في سبتمبر/أيلول المقبل، وتشمل تصميم اللوحة الأم وشريحة المعالج، فضلا عن لقطات حية لاختبار السقوط الخاص بالهاتف وفق تقرير موقع "آبل إنسايدر" (Apple Insider) التقني الأمريكي.

ويشير التقرير إلى أن هذه المواصفات ظهرت في المستندات التي سُرقت من شركة "تاتا إلكترونيكس" الهندية سابقا من قبل مجموعة قراصنة، قبل أن تشارك المجموعة هذه المستندات عبر شبكة الإنترنت المظلم.

وتضمن التسريب مواصفات معالج آبل الجديد الذي تنوي استخدامه في آيفون 18 برو وبرو ماكس "إيه 20 برو" (A20 Pro)، فضلا عن رسومات اللوحة الأم الخاصة بالمعالج ومستندات متعلقة بشريحة الاتصال بالشبكات الخلوية.

ويتزامن ظهور هذه الوثائق مع ظهور معلومات عن المعالج الجديد في شبكة التواصل الاجتماعي الصينية "ويبو"، وهي تشير إلى مواصفات المعالج واللوحة الأم بتفاصيل أكثر من مستندات "تاتا"، وفق تقرير موقع "ماك رومرز" (MacRumors) التقني الأمريكي.

وفي سياق متصل، أكد تقرير وكالة "رويترز" الإخبارية أن آبل تشعر بالقلق إزاء ظهور هذه الوثائق عبر الإنترنت لأنها تتعلق بطرازات لم تصدر بعد.

وتكشف الوثائق المسربة عن مئات الأجزاء المستخدمة في طرازات آيفون 18 برو المقبلة، إلى جانب الكشف عن شبكة الموردين التي تعمل مع الشركة على إنتاج الهاتف، وفق ما جاء في تقرير "رويترز".

تحسينات جوهرية في المعالج

يحصل معالج آبل الجديد على مجموعة جديدة من التحسينات التي تعزز أداءه بما يتناسب مع وظائف الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تنوي الشركة دمجها في النظام.

وتشمل التحسينات الجديدة استخدام معمارية تصنيع بدقة 2 نانومتر الجديدة لشركة صناعة أشباه الموصلات التايوانية "تي إس إم سي"، وتعزز هذه التقنية الأداء بنحو 15% في السرعة و30% في كفاءة استهلاك الطاقة، وفق تقرير موقع "ماك رومرز".

ويعد استهلاك الطاقة من الجوانب التي ستشهد تحسينات كبيرة في المعالج الجديد، إذ اعتمدت آبل أيضا على تقنية تصنيع جديدة تدعى "دبليو إم سي إم" (WMCM) حيث تستقر ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية إلى جانب معالج التطبيقات بدلا من أن تكون فوقه كما كانت التقنيات القديمة.

وتساهم تقنية التصنيع هذه في خفض استهلاك الطاقة وتقليل زمن الاستجابة والانتقال بين التطبيقات. ولكنها تتسبب في تركيز الحرارة بالمنطقة المحيطة بالذاكرة والمعالج.

وتحاول آبل عبر تغيير تصميم اللوحة الأم تبديد الحرارة الناتجة عن آلية تصنيع المعالج الجديدة وعدم تركيزها في منطقة بعينها، فضلا عن استخدام غرف التبريد البخارية التي ظهرت في الأجيال السابقة من آيفون 17 برو.

وبينما لم تكشف التسريبات عن المواد التي سيصنع منها هيكل الهاتف النهائي، إلا أنها على الأرجح ستكون الألمنيوم مثل الجيل السابق حتى تستطيع تبديد الحرارة بشكل أفضل.

ووفق تقرير "ماك رومرز"، فإن حجم وحدة المعالجة العصبية "إن بي يو" (NPU) في معالج "إيه 20 برو" يبدو أكبر من الجيل السابق، وذلك رغم أن حجم الشريحة في المجمل يشبهها.

ومن ناحية الذاكرة العشوائية، فإن آبل تعتمد على تقنية الذواكر "إل بي دي دي آر 6" الجديدة الرائدة بحجم 12 غيغابايت وناقل ذاكرة بعرض 96 بت، مما يساهم في خفض استهلاك الطاقة وزيادة سرعة نقل التطبيقات من وإلى الذاكرة وفق تقرير "ماك رومرز".

أول ظهور للنسخة النهائية من الهاتف

ويفيد تقرير "رويترز" بأن التسريب من "تاتا إلكترونيكس" الهندية تضمن مقاطع فيديو لهاتف يخوض اختبار السقوط والمتانة، وتحمل هذه المقاطع الأسماء الرمزية لهواتف "آيفون 18 برو".

ويعود تاريخ هذه المقاطع والصور إلى مطلع عام 2026، وهو الوقت الذي يجب أن تنتهي آبل فيه من تصنيع هيكل الهاتف وتبدأ في اختباره.



ويبدو الهاتف في المقاطع مشابها لتصميم هواتف آيفون 17 برو ماكس ولكن مع لون رمادي تقليدي، غير أن الاسم الرمزي للملف يشير إلى هاتف آيفون 18.

آيفون أغلى من السابق

وفي سياق متصل، كشف تقرير موقع "ماك وورلد" (Macworld) التقني الأمريكي عن أسعار الهواتف المقبلة من آبل، والتي ستشهد زيادة بسبب ارتفاع أسعار الذواكر العشوائية والمكونات أسوة بما حدث مع حواسيب "آيباد" و"ماك بوك".

ويفيد التقرير بأن أسعار آيفون 18 برو وبرو ماكس ستكون أعلى من الجيل السابق بنحو 100 دولار، مما يعني أن سعر آيفون 18 برو سيبدأ عند 1199 دولار وآيفون 18 برو ماكس 1299 دولار.

وتنوي آبل الكشف عن هاتف جديد قابل للطي في المؤتمر ذاته مع آيفون 18 برو، كما جاء في تقارير سابقة، ولكن طرح الهاتف نفسه قد يتأخر قليلا عن النسخ القياسية من الهاتف، وذلك أسوة بما حدث مع "آيفون إكس" في عام 2017 عندما تأخر طرحه عدة أشهر عن النسخ القياسية من الهاتف.

وعن سعر "آيفون ألترا" القابل للطي، يرجح تقرير "ماك وورلد" أن يطرح بنحو 2500 دولار ليصبح بذلك أغلى هاتف تقدمه الشركة.

ويتوقع أن تطرح الشركة هواتفها الاقتصادية التي تشمل آيفون 18 القياسي وآيفون إير 2 وآيفون 18 إي في مطلع عام 2027 وتحديدا إبريل/نيسان.