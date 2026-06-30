رفع الأثقال والفتق.. أخطاء شائعة قد تتحول إلى إصابة خطيرة

خبرني - مع تزايد الإقبال على تمارين الصالات الرياضية ورياضات القوة، تتجدد التحذيرات الطبية بشأن الإصابات المحتملة المرتبطة برفع الأثقال، وفي مقدمتها الفتق، الذي قد يرتبط في بعض الحالات بطريقة أداء التمارين أو حجم الأحمال المستخدمة.

ورغم الفوائد الصحية المعروفة لتمارين القوة، يؤكد مختصون أن رفع أوزان تفوق القدرة البدنية أو أداء التمارين بتقنيات خاطئة قد يؤدي إلى زيادة الضغط داخل البطن، ما ينعكس سلباً على جدار البطن، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف عضلي مسبق، وهو ما قد يسهم في ظهور الفتق أو تفاقمه.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور بانكاج شارما أن انتشار ثقافة اللياقة البدنية لا يلغي أهمية إدراك حدود الجسم وتجنب الممارسات الخاطئة أثناء التمرين.

وبيّن شارما وفقا لمجلة "HT Lifestyle" أن رفع الأثقال لا يُعد سبباً مباشراً للإصابة بالفتق في جميع الحالات، لكنه قد يكشف أو يسرّع ظهوره عند وجود نقطة ضعف مسبقة في جدار البطن، مشيراً إلى أن سوء التقنية، والإجهاد الزائد، وتجاهل الأعراض المبكرة من أبرز العوامل التي تزيد من احتمالات الإصابة.

ما هو الفتق؟

يوضح الطبيب أن الفتق يحدث عندما يندفع نسيج أو عضو داخلي عبر منطقة ضعيفة في العضلات أو الأنسجة المحيطة، ليظهر على شكل انتفاخ أو تورم في البطن أو الفخذ، وغالباً ما يزداد وضوحه مع السعال أو رفع الأثقال أو بذل المجهود، في حين قد يتراجع عند الاستلقاء.

هل يمكن أن يسبب رفع الأثقال الفتق؟

بحسب شارما، فإن رفع الأثقال بحد ذاته لا يؤدي بالضرورة إلى الفتق، لكنه قد يكون عاملاً محفزاً في حال وجود ضعف سابق في جدار البطن.

وأضاف أن عوامل مثل الوراثة، والعمليات الجراحية السابقة، والسمنة، والتقدم في العمر، والسعال المزمن، والإمساك، وضعف العضلات، كلها عوامل قد ترفع من احتمالية الإصابة.

وأشار إلى أن ارتفاع الضغط داخل البطن أثناء حمل الأوزان الثقيلة، مع وجود منطقة ضعيفة في العضلات، قد يؤدي إلى اندفاع الأنسجة وظهور الفتق بشكل واضح.

علامات لا ينبغي تجاهلها في الصالات الرياضية

وحذّر الطبيب من مجموعة أعراض تستدعي الانتباه، أبرزها ظهور انتفاخ في منطقة البطن أو الفخذ أثناء التمرين أو السعال أو الوقوف، إلى جانب الشعور بالألم أو الانزعاج أثناء رفع الأوزان، أو الإحساس بثقل أو ضغط في المنطقة المصابة.

كما لفت إلى أن زيادة مفاجئة في حجم الانتفاخ، أو ظهور ألم شديد، أو أعراض مثل القيء أو صعوبة التبرز، قد تشير إلى مضاعفات خطيرة تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً.

أخطاء شائعة تزيد من المخاطر

وأكد شارما أن من أبرز الأخطاء المنتشرة بين مرتادي الصالات الرياضية الاستمرار في التمرين رغم وجود ألم أو انزعاج، ما قد يؤدي إلى تفاقم الحالة، مشدداً على أن الفتق لا يشفى من تلقاء نفسه، وأن تجاهل التشخيص المبكر يزيد من تعقيد العلاج.

كما أشار إلى مجموعة من الممارسات الخاطئة، أبرزها رفع أوزان تفوق القدرة البدنية، واستخدام تقنيات غير صحيحة مثل حبس النفس أو اتخاذ وضعيات خاطئة أثناء التمرين، إضافة إلى إهمال تقوية عضلات الجذع المسؤولة عن دعم جدار البطن.

وختم بالتأكيد على أن تجاهل الأعراض المبكرة أو الاستمرار في التمرين رغم وجود مؤشرات غير طبيعية قد يحول الحالة من مشكلة بسيطة إلى إصابة أكثر تعقيداً تستدعي تدخلاً طبياً.