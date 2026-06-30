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الملكية الأردنية تتابع مستجدات حادث تصادم حافلة الطاقم في نيويورك

  • 30 حزيران 2026
  • 18:46
الملكية الأردنية تتابع مستجدات حادث تصادم حافلة الطاقم في نيويورك

خبرني  – أوضحت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية مستجدات حادث تصادم الحافلة التي كانت تقل طاقم الرحلة رقم RJ8261، والذي وقع فجر اليوم الثلاثاء أثناء نقلهم من مطار جون إف. كينيدي الدولي (JFK) إلى مكان إقامتهم.

وبيّنت الملكية الأردنية أن الحافلة كانت تقل 15 موظفًا من أفراد الطواقم الجوية، من بينهم مضيفتان من الجنسية التايلندية، حيث أسفر الحادث عن وفاة أحد أفراد الطاقم، فيما استقرت الحالة الصحية لبقية المصابين، الذين يتلقون حاليًا الرعاية الطبية اللازمة.

كما أعربت الشركة عن بالغ حزنها لهذا الحادث المؤسف، مقدمةً خالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، ومتمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت الملكية الأردنية أنها تتابع تطورات الحادث باهتمام، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وستواصل متابعة أوضاع المصابين وتقديم الدعم اللازم لهم.

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