طبيبة منتخب كوراساو: سمحنا للاعبين بالعلاقة الزوجية لتخفيف ضغوط كأس العالم

خبرني - كشفت سوزان هورمان، طبيبة منتخب كوراساو، أن الجهاز الفني والطبي سمح للاعبي المنتخب بالإقامة مع زوجاتهم خلال منافسات كأس العالم 2026، معتبرة أن قضاء الوقت مع العائلة والعلاقة الزوجية أسهما في تخفيف الضغوط النفسية التي ترافق البطولة.

وقالت هورمان، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل"، إن لاعبي المنتخب الكاريبي، الذي يشارك للمرة الأولى في نهائيات كأس العالم، سُمح لهم بالإقامة مع زوجاتهم في الغرفة نفسها داخل المعسكر، فيما خُصصت غرفة إضافية للعائلات التي لديها أطفال.

وأضافت أن التأثير النفسي للعلاقة الزوجية يفوق تأثيرها الجسدي، موضحة أن وجود الأسرة إلى جانب اللاعبين خلال بطولة تمتد لأسابيع يساعد في الحد من الشعور بالحنين إلى الوطن ويمنحهم قدراً أكبر من الاستقرار والراحة النفسية.

وأشارت إلى أن اتحاد كرة القدم في كوراساو تكفل بمصاريف سفر وإقامة عائلات اللاعبين وأطفالهم، في خطوة تهدف إلى توفير أفضل الظروف النفسية والمعنوية للمنتخب.

وحقق منتخب كوراساو أول نقطة في تاريخه بكأس العالم بعد تعادله مع الإكوادور في الجولة الثانية من دور المجموعات، قبل أن يستعد لمواجهة كوت ديفوار في الجولة الأخيرة، حيث يتمسك بفرصة التأهل إلى الدور الثاني في حال تحقيق الفوز.