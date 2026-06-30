وزير الداخلية التركي يزور دمشق للقاء الشرع وبحث عودة السوريين طوعا

خبرني - وصل وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي إلى دمشق في زيارة يلتقي خلالها الرئيس السوري أحمد الشرع ومسؤولين آخرين، لبحث عدة قضايا منها عودة السوريين المقيمين في تركيا طوعا.

وأفادت مصادر في وزارة الداخلية السورية، اليوم الثلاثاء، بأن برنامج الزيارة سيتضمن لقاء تشيفتشي مع نظيره السوري أنس خطاب ووزير إدارة الطوارئ والكوارث رائد الصالح، كما من المقرر خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال إدارة الكوارث والطوارئ.

وكانت وكالة الأناضول التركية قد ذكرت أن تشيفتشي سيجري محادثات مع المسؤولين السوريين حول ملفات تبادل المعلومات والخبرات في مجالات مكافحة التهريب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات وأمن الحدود، إضافة إلى موضوع العودة الطوعية للسوريين المقيمين في تركيا.

ووفقاً للوكالة فإن المناقشات ستتركز على إنشاء البنية التحتية اللازمة لتدريب ضباط الشرطة السورية في بلادهم، بهدف تعزيز التعاون في المجال الأمني.