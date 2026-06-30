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  • الشركة الأردنية للطيران تهنئ هيئة تنظيم الطيران المدني بفوز الأردن بعضوية المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني

الشركة الأردنية للطيران تهنئ هيئة تنظيم الطيران المدني بفوز الأردن بعضوية المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني

  • 30 حزيران 2026
  • 18:22
الشركة الأردنية للطيران تهنئ هيئة تنظيم الطيران المدني بفوز الأردن بعضوية المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني

خبرني - تتقدم الشركة الأردنية للطيران بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى المملكة الأردنية الهاشمية، ممثلةً بهيئة تنظيم الطيران المدني، بمناسبة فوز الأردن بعضوية المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني، خلال اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة في دورتها التاسعة والعشرين، التي عُقدت في العاصمة المغربية الرباط.

إن حصول الأردن على 17 صوتًا من أصل 18 دولة مشاركة يجسد المكانة المرموقة التي يحظى بها قطاع الطيران المدني الأردني على المستويين العربي والدولي، ويعكس ثقة الدول الأعضاء بكفاءة الأردن ودوره المحوري في دعم منظومة النقل الجوي وتطويرها.

وتبارك الشركة الأردنية للطيران للكابتن ضيف الله الفرجات، رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، ولجميع كوادر الهيئة هذا الإنجاز المشرف، مؤكدةً أن هذا الفوز هو ثمرة للجهود الوطنية المتواصلة في تعزيز حضور الأردن وريادته في صناعة الطيران المدني.

وتؤكد الشركة الأردنية للطيران اعتزازها بهذا الإنجاز الوطني، الذي يضاف إلى سجل الأردن الحافل بالنجاحات، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما.

الشركة الأردنية للطيران تهنئ هيئة تنظيم الطيران المدني بفوز الأردن بعضوية المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني

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