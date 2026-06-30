إنجي وجدان تكشف تفاصيل أزمتها الصحية

خبرني - كشفت الفنانة إنجي وجدان تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة، مؤكدة أن نتائج الفحوصات جاءت مطمئنة بعد خضوعها لمنظار، ووجهت الشكر لكل من دعمها.

وعبر مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي بموقع «إنستغرام»، أعربت إنجي وجدان عن امتنانها لكل من تواصل معها أو دعا لها خلال أزمتها الصحية، مؤكدة أن كلمات الدعم والمساندة كان لها أثر كبير في تخفيف حالة التوتر التي عاشتها قبل إجراء الفحوصات.

وأوضحت أن قرارها مشاركة الجمهور تفاصيل حالتها الصحية جاء بسبب شعورها بالخوف من احتمال إصابتها بمرض خطير، إلى جانب رغبتها في الحصول على دعوات محبيها خلال تلك الفترة الصعبة.

نتائج الفحوصات

وأكدت الفنانة أن نتائج المنظار جاءت مطمئنة بالكامل، بعدما أخبرها الطبيب المعالج بعدم وجود أي مؤشرات تدعو للقلق، معبرة عن سعادتها الكبيرة بانتهاء هذه الأزمة.

وقالت إنجي وجدان: «مطلعتش حاجة مزعجة خالص»، مشيرة إلى أن هذه الكلمات كانت كفيلة بإزالة حالة الخوف التي سيطرت عليها قبل إجراء المنظار.

وعلى الصعيد الفني، كان آخر ظهور لإنجي وجدان في الدراما من خلال مشاركتها كضيفة شرف في الجزء الأول من مسلسل «أشغال شقة»، الذي ضم نخبة من النجوم، من بينهم هشام ماجد، وأسماء جلال، ومصطفى غريب، وحقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا.

أما سينمائيًا، فكانت آخر أعمالها فيلم «بلوموندو»، الذي شاركت في بطولته إلى جانب حسن الرداد، وهاجر أحمد، وميرنا نور الدين، وعدد من الفنانين، ودارت أحداثه في إطار كوميدي حول سلسلة من المواقف غير المتوقعة التي تقلب حياة بطل الفيلم رأسًا على عقب.