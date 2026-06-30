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  • الأردن يفوز بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني

الأردن يفوز بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني

  • 30 حزيران 2026
  • 17:53
الأردن يفوز بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني

خبرني  - حقق الأردن، ممثلاً بهيئة تنظيم الطيران المدني، فوزاً بعضوية المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني، خلال الانتخابات التي أجريت على هامش أعمال الاجتماع التاسع والعشرين للجمعية العامة للمنظمة، الذي عُقد اليوم في العاصمة المغربية الرباط.

وحصلت المملكة الأردنية الهاشمية على 17 صوتاً من أصل 18 دولة شاركت في الانتخابات، في تأكيد واضح على المكانة الرفيعة التي تحظى بها المملكة بين الدول الأعضاء .

وأعرب الكابتن ضيف الله الفرجات، رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكداً أن هذا الفوز "يعكس مدى تقدير الدول الأعضاء في المنظمة لدور المملكة وجهودها الإيجابية في التعامل مع معطيات صناعة النقل الجوي على الصعيدين العربي والدولي" .


يُذكر أن المنظمة العربية للطيران المدني هي منظمة متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية، تهدف إلى توثيق التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجال الطيران المدني وتطويره . وقد أنشئت في 7 شباط 1996، عندما دخلت اتفاقية إنشائها حيز التنفيذ، وصادق على هذه الاتفاقية 22 دولة عربية .

ويتولى المجلس التنفيذي، الذي يضم في عضويته 11 دول تنتخبها الجمعية العامة كل سنتين، مسؤولية رسم سياسات الطيران المدني العربي والإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العامة .

ويأتي هذا الفوز ليؤكد الثقة العربية بقدرات الأردن وخبراته في قطاع الطيران المدني، ودوره الفاعل في تعزيز التعاون العربي المشترك في هذا المجال الحيوي.

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