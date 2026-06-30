الأردن : ام متهمة بوفاة طفليها التؤام حديثي الولادة

خبرني - يواصل القضاء الأردني النظر في قضية متهمة فيها ام ثلاثينية بقتل طفليها الانثى والذكر حديثي الولادة بعد ان تركتهما اثر خلافات مع زوجها.

وفق ملف القضية استمعت محكمة الجنايات في العاصمة عمان إلى شهادة الطبيب الشرعي الذي كشف أن وفاة الطفلة حدثت اثر توقف الجهاز التنفسي خبرني فيما مات الطفل بسبب نزف دموي في الدماغ وكدمات في فروة الرأس.

وفق أوراق القضية رفضت المتهمة التوجه إلى المستشفى لإجراء الولادة، وأنجبت طفليها داخل حمام منزل والدها بمساعدة مباشرة من أمها. وأشارت التحقيقات إلى أن الأم امتنعت عن تقديم أي نوع من الرعاية أو الرضاعة للمولودين الجديدين.

وبعد مرور عدة ساعات على الولادة وضعت المتهمة الرضيعين خارج باب المنزل، ورغم سماعها لبكائهما المستمر، تركتهما دون استجابة ليعانيا من البرد الشديد والجوع حتى فارقا الحياة خبرني ليتم بعد ذلك التخلص من جثتيهما بوضعهما قرب حاوية النفايات.

الجريمة حدثت في شهر شباط العام الجاري وتم اكتشافها عندما عثر عمال الوطن أثناء عملهم اليومي على جثتي الرضيعين ملفوفتين بغطاء وملقاتين بالقرب من حاوية نفايات في إحدى مناطق العاصمة عمان.

القضية ما زالت في عهدة القضاء الأردني النزيه الذي يواصل النظر بالملف بانتظار صدور الحكم .