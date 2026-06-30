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الداخلية: منع دخول وسفر 468 شخصا عبر جسر الملك حسين

  • 30 حزيران 2026
  • 17:12
الداخلية منع دخول وسفر 468 شخصا عبر جسر الملك حسين

خبرني - قررت وزارة الداخلية منع دخول وسفر 468 شخصا عبر جسر الملك حسين، وذلك اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء 30 حزيران 2026.

وكشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية في تصريحات لقناة "المملكة"، الثلاثاء، أن القرار يأتي نظرا للممارسات التي يقوم بها بعض المسافرين عبر جسر الملك حسين والمتمثلة بالذهاب والعودة لغايات المتاجرة والاستفادة من فرق الأسعار في السوق الحرة.

ويهدف القرار إلى إعطاء الفرصة للمسافرين القادمين لغايات أخرى غير تجارية، وبما يتواكب وحجم العمل عبر الجسر خاصة في ظل تقييد عدد المسافرين المغادرين من قبل الطرف الآخر.

وأوضح المصدر أنه تم وضع إشارة منع دخول ومنع سفر عبر جسر الملك حسين بحق 468 شخصا، ممن قاموا بالحجز من خلال منصة شركة "جت" للسفر خلال شهر (7)، ولعدة مرات متكررة بواقع 5 مرات على الأقل، على أن يطبق القرار اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء 30 حزيران 2026.

وكان وزير الداخلية مازن الفراية قد أكد في وقت سابق أن الأردن سيقوم بكافة الإجراءات التي تساعد وتسهل عبور الفلسطينيين عبر جسر الملك حسين، بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، وعلى مختلف الصعد.

وأضاف الفراية أن وزارة الداخلية معنية بشكل رئيسي بتسهيل دخول الفلسطينيين إلى الأردن، مشيرا إلى أن الحجز المسبق عبر المنصة الإلكترونية مهم لتنظيم حركة العبور، وذلك لأن عدد العابرين محدد من الجانب الإسرائيلي. ولفت إلى أن المنصة غير موجودة في معبر الكرامة، لأن عدد الفلسطينيين المسموح لهم بالعبور من خلاله غير محدد

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