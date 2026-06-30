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الإمارات تقر تخفيضا كبيرا على أسعار الوقود لشهر تموز

  • 30 حزيران 2026
  • 16:29
الإمارات تقر تخفيضا كبيرا على أسعار الوقود لشهر تموز

خبرني - اعتمدت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في دولة الإمارات العربية المتحدة، أسعار الوقود الجديدة لشهر يوليو 2026م.

وشهدت الأسعار تراجعا ملحوظا مقارنة بشهر يونيو الماضي، بمتوسط انخفاض بلغ 54 فلسا للتر الواحد من الجازولين، ونحو 73 فلسا للتر الواحد من الديزل.

قائمة أسعار الوقود الجديدة (بالدرهم الإماراتي):
بنزين سوبر 98: 3.40 درهم للتر (بتراجع نسبته 13.9% عن شهر يونيو).
بنزين خصوصي 95: 3.29 درهم للتر (بتراجع نسبته 14% على أساس شهري).
بنزين إي بلس 91: 3.21 درهم للتر (بتراجع نسبته 14.6% عن شهر يونيو).
الديزل: 3.60 درهم للتر (بتراجع نسبته 16.8% على أساس شهري).

ويسهم هذا التخفيض الجديد في تقليل تكاليف التشغيل على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، لا سيما قطاعات النقل والشحن والخدمات اللوجستية.

يأتي هذا التراجع كتصحيح بعد موجة ارتفاعات شهدتها الأشهر الماضية؛ حيث سجلت الأسعار قفزة كبيرة في شهر أبريل الماضي بنسب تراوحت بين 30.9% و72.4%، تلاها ارتفاع بمتوسط 8% في شهر مايو، قبل أن تقر اللجنة زيادة أخرى تلامس 8% في يونيو الماضي لمعظم أنواع الجازولين، مقابل خفض الديزل بنسبة 7.7%.

تطبق الإمارات آلية تسعير شهرية منذ عام 2015م، تستند فيها إلى متوسطات الأسعار العالمية للنفط ومشتقاته، بما يضمن مواكبة المتغيرات الدولية بشفافية وتوازن.

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