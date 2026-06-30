أمنية، إحدى شركات Beyon تعزز فريقها التنفيذي بتعيين علي الخرابشة رئيساً تنفيذياً للشؤون المالية

خبرني – أعلنت أمنية، إحدى شركات Beyon، وأفضل شبكة موبايل في الأردن¹، عن تعيين علي الخرابشة رئيساً تنفيذياً للشؤون المالية، اعتباراً من الأول من تموز 2026. ويأتي هذا التعيين تأكيداً لالتزام الشركة بتعزيز قيادتها المالية، وترسيخ الحوكمة المؤسسية، والارتقاء بالتميز التشغيلي، ودعم طموحاتها للنمو على المدى الطويل.

ويمتلك الخرابشة خبرة تمتد لأكثر من عشرين عاماً في أمنية، واكب خلالها مختلف مراحل نمو الشركة وتطورها، وأسهم في مواكبة مراحل تطورها الاستراتيجي، بما في ذلك انتقالها إلى هوية أمنية، إحدى شركات Beyon ، ما أكسبه فهماً عميقاً لأعمال الشركة وتوجهاتها الاستراتيجية، إلى جانب خبرة واسعة في الإدارة المالية، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الخزينة، والتحول الرقمي للوظائف المالية.

وتعليقاً على هذا التعيين، قال فيصل الجلاهمة، الرئيس التنفيذي لشركة أمنية: "في أمنية، نؤمن بأن القيادة القوية تشكل ركيزة أساسية لتنفيذ استراتيجيتنا طويلة المدى وتحقيق قيمة مستدامة. ويعكس تعيين الخرابشة ثقتنا بالقيادات التي تمتلك فهماً عميقاً لأعمالنا، وتقود مسيرة التحول، وتسهم في مواصلة نمو الشركة. وبفضل خبرته الممتدة لأكثر من عقدين في أمنية، ستسهم خبرته وقيادته في تعزيز المنظومة المالية للشركة، ودعم التنفيذ الفاعل لأولوياتنا الاستراتيجية."

وسيتولى الخرابشة، بصفته الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، قيادة الاستراتيجية المالية للشركة، والإشراف على أدائها المالي، وتعزيز منظومة الحوكمة المؤسسية، والارتقاء بإدارة الموارد المالية، بما يدعم تحقيق النمو المستدام وتعزيز القيمة طويلة الأجل.

وشغل الخرابشة خلال مسيرته في أمنية عدداً من المناصب القيادية، كان آخرها مدير الرقابة المالية، وقاد خلالها عدداً من المبادرات الاستراتيجية التي دعمت مسيرة تطور الشركة. ومن أبرز تلك المبادرات تنفيذ نظام Oracle Fusion لتخطيط موارد المؤسسة (ERP)، وبرامج تحسين التكاليف، وتطبيق حلول الأتمتة الروبوتية للعمليات (RPA) في العمليات المالية، ما أسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز التحول الرقمي للوظائف المالية في الشركة.

تجدر الإشارة إلى أن الخرابشة حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من الجامعة الأردنية، كما أكمل بنجاح برنامج "النجاح كمدير مالي استراتيجي (Succeeding as a Strategic CFO) من كلية هارفارد للأعمال.