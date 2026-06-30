الأردنية للطيران تنظم يوماً وظيفياً مفتوحاً لاستقطاب طاقم الضيافة الجوية

خبرني - أعلنت الأردنية للطيران عن تنظيم يوم وظيفي مفتوح لاستقطاب الكفاءات للعمل ضمن طاقم الضيافة الجوية، وذلك في إطار تعزيز كوادرها استعداداً للمرحلة المقبلة.

وقالت الشركة إن اليوم الوظيفي سيُعقد يوم السبت الموافق 4 تموز 2026، في مبناها الرئيسي بمنطقة أم أذينة في العاصمة عمّان، حيث سيكون التقديم متاحاً للراغبين بالانضمام إلى فريق العمل بوظيفة مضيف أو مضيفة طيران.

ودعت الأردنية للطيران الراغبين في بناء مسيرة مهنية في قطاع الطيران إلى المشاركة في اليوم الوظيفي، مؤكدة أن الانضمام إلى فريقها يتيح فرصة للعمل في بيئة مهنية تسعى إلى تقديم تجربة سفر متميزة للمسافرين.

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