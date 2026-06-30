*
الثلاثاء: 30 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • وظائف
  • الأردنية للطيران تنظم يوماً وظيفياً مفتوحاً لاستقطاب طاقم الضيافة الجوية

الأردنية للطيران تنظم يوماً وظيفياً مفتوحاً لاستقطاب طاقم الضيافة الجوية

  • 30 حزيران 2026
  • 15:51
الأردنية للطيران تنظم يوماً وظيفياً مفتوحاً لاستقطاب طاقم الضيافة الجوية

خبرني - أعلنت الأردنية للطيران عن تنظيم يوم وظيفي مفتوح لاستقطاب الكفاءات للعمل ضمن طاقم الضيافة الجوية، وذلك في إطار تعزيز كوادرها استعداداً للمرحلة المقبلة.

وقالت الشركة إن اليوم الوظيفي سيُعقد يوم السبت الموافق 4 تموز 2026، في مبناها الرئيسي بمنطقة أم أذينة في العاصمة عمّان، حيث سيكون التقديم متاحاً للراغبين بالانضمام إلى فريق العمل بوظيفة مضيف أو مضيفة طيران.

ودعت الأردنية للطيران الراغبين في بناء مسيرة مهنية في قطاع الطيران إلى المشاركة في اليوم الوظيفي، مؤكدة أن الانضمام إلى فريقها يتيح فرصة للعمل في بيئة مهنية تسعى إلى تقديم تجربة سفر متميزة للمسافرين.

 الموقع: https://share.google/JWsgxyl7W98sK1j8f

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية - أسماء
مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية - أسماء
  • 2026-06-25 22:20
وظائف في جامعة فيلادلفيا
وظائف في جامعة فيلادلفيا
  • 2026-06-24 14:47
مسابقة تعيين مفتيين اردنيين .. اليكم الشروط
مسابقة تعيين مفتيين اردنيين .. اليكم الشروط
  • 2026-06-23 11:08
شركة تمكين تعلن عن شواغر لسائقي نقل لصالح شركة طيران في عمّان
شركة تمكين تعلن عن شواغر لسائقي نقل لصالح شركة طيران في عمّان
  • 2026-06-18 13:47
وظائف شاغرة ومقابلات توظيف في عدد من المؤسسات الحكومية
وظائف شاغرة ومقابلات توظيف في عدد من المؤسسات الحكومية
  • 2026-06-07 10:44
التعليم العالي تعلن عن وظائف شاغرة وتدعو لامتحان تنافسي
التعليم العالي تعلن عن وظائف شاغرة وتدعو لامتحان تنافسي
  • 2026-06-04 10:39