بأرقام قياسية.. مشاركة النشامى في المونديال تروج لآثار الأردن عالمياً

خبرني - أظهرت دراسة إعلامية متخصصة أعدتها شركة "مكانة 360" بالشراكة مع وحدة الإعلام والعلاقات العامة في وزارة السياحة والآثار، أن مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم "النشامى" في كأس العالم 2026، وما رافقها من مشاهد جماهيرية في عدد من المواقع الأثرية الأردنية، حققت حضوراً واسعاً وزخماً كبيراً على منصات الإعلام والتواصل الاجتماعي محلياً ودولياً.

ووفقاً للأرقام والإحصائيات التي كشفت عنها الدراسة، فقد بلغ حجم الوصول المحتمل للتغطية الإعلامية المرتبطة بالأردن والنشامى عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، والصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة في مختلف دول العالم، نحو 3.06 مليار وصول، مما يعكس الأثر البالغ للحدث الرياضي في وضع الأردن تحت أنظار المجتمع الدولي.

وبينت الأرقام الرسمية أن عدد المواد الإخبارية والإعلامية التي نُشرت عبر مختلف المنصات الرقمية والمنافذ الإعلامية تجاوز 22.8 ألف مادة خبرية، تم بثها ونشرها من خلال أكثر من 5.7 ألف منصة ومنفذ إعلامي ورقمي حول العالم.

وعلى صعيد التفاعل الرقمي، حظي وسم الأردن والنشامى بتفاعل استثنائي من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث رصدت الدراسة 6.8 مليون تفاعل، في حين بلغ عدد مرات ذكر الأردن والنشامى عبر هذه المنصات ما يقارب 59.1 ألف مرة.

وأشارت الوزارة إلى أن المشاهد الجماهيرية الفريدة التي التقطت للمشجعين وهم يتابعون مباريات المنتخب عبر شاشات ضخمة في المدن التاريخية والمواقع الأثرية مثل جرش والمدرج الروماني، ساهمت بشكل مباشر في دمج الهوية الرياضية بالهوية السياحية للمملكة، وشكلت حملة ترويجية مبتكرة وغير مسبوقة للمنتج السياحي الأردني على المستوى العالمي.