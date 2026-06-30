رغم الحرب ... انخفاض أسعار المحروقات في لبنان

خبرني - شهدت أسعار المحروقات في لبنان اليوم الثلاثاء 30 يونيو/حزيران تراجعا ملحوظا وذلك عقب قرار مجلس الوزراء القاضي بتعليق العمل بالرسوم البيئية حيز التنفيذ رسميا.

وقد أصدرت وزارة الطاقة والمياه جدولاً حديثاً للأسعار.

عالميا، تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين نتائج محادثات محتملة بين أمريكا وإيران بالدوحة، في ظل تبادل الجانبين إطلاق الصواريخ في مطلع الأسبوع مما شكل اختبارا لوقف إطلاق النار المؤقت الرامي إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أربعة أشهر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أغسطس/آب، التي تنتهي صلاحيتها الثلاثاء، 1.03 بالمئة، أو 75 سنتا، إلى 72.40 دولار للبرميل عند الساعة 0038 بتوقيت غرينتش. وتراجع عقد سبتمبر/أيلول، الأكثر تداولا، 0.54 بالمئة، أو 40 سنتا، إلى 73.51 دولار للبرميل.

وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.66 بالمئة، أو 47 سنتا، إلى 70.32 دولار للبرميل.

وقال تيم واترر، كبير محللي السوق في (كيه.سي.إم تريد) "يضع المستثمرون في اعتبارهم آمال التوصل إلى نتيجة إيجابية من محادثات الدوحة، على الرغم من عدم عودة التدفقات عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها بعد".

وأضاف واترر "يسود السوق تفاؤل حذر، لكنها لا تزال تتحوط في رهاناتها حتى نرى علامات ملموسة أكثر على تراجع التوتر".

جدول أسعار المحروقات في لبنان اليوم

أصدرت وزارة الطاقة والمياه اللائحة الرسمية المحدثة لأسعار المحروقات في لبنان اليوم وجاءت الأسعار محتسبة بالليرة اللبنانية على النحو التالي:

بنزين 95 أوكتان 2,238,000 ليرة لبنانية، بانخفاض 43,000 ليرة.

بنزين 98 أوكتان : 2,256,000 ليرة لبنانية، بانخفاض 44,000 ليرة.

المازوت / الديزل (للمركبات والتدفئة): 1,835,000 ليرة لبنانية، بانخفاض 66,000 ليرة.

قارورة الغاز المنزلي (10 كغم): 1,127,000 ليرة لبنانية، بانخفاض 47,000 ليرة.

ما أسباب انخفاض أسعار المحروقات في لبنان اليوم ؟

يرتبط هذا الهبوط الجديد في أسعار المحروقات في لبنان بقرار الحكومة الأخير القاضي بتجميد العمل بمرسوم الرسوم البيئية. وهي خطوة إيجابية انعكست مفاعيلها فوراً على جدول الأسعار الصادر اليوم، وسط حالة من الترقب في الشارع لمدى استمرار انخفاض أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، رهنًا باستقرار العوامل والمؤشرات المؤثرة في السوق النفطية."

توقعات أسعار المحروقات في لبنان خلال الفترة المقبلة

تُشير التقديرات الراهنة إلى أن النظرة قصيرة المدى إيجابية نحو أسعار المحروقات في لبنان، وتميل إلى الانخفاض المستمر أو الاستقرار عند مستويات مقبولة، مستفيدة من التسهيلات الضريبية الحكومية الأخيرة (تجميد الرسوم البيئية والجمركية). ومع ذلك، ينصح المحللون بمراقبة الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والتي تلعب دائماً دوراً "مباغتاً" في تحريك أسواق الطاقة العالمية، وبالتالي انعكاسها على جيب المستهلك اللبناني.