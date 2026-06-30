حالة نادرة في إسبانيا.. يرقات ديدان شريطية تتنكر في صورة أورام دماغية

خبرني - في واقعة طبية نادرة، تحولت مخاوف الأطباء من إصابة رجل إسباني يبلغ من العمر 60 عاماً بسرطان دماغي متقدم إلى مفاجأة غير متوقعة.

وكشفت الفحوصات الدقيقة أن الآفات داخل دماغه لم تكن أوراماً سرطانية، بل يرقات ديدان شريطية طفيلية.

ووفق تقرير حالة نُشر في مجلة الأمراض المعدية الناشئة، التابعة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، توجه الرجل إلى المستشفى بعد معاناته لمدة أسبوعين من صداع متزايد وتغيرات سلوكية طفيفة، وهي أعراض دفعت الأطباء إلى الاشتباه في وجود ورم سرطاني منتشر داخل الدماغ.

وأظهرت الأشعة المقطعية في البداية وجود عدة آفات دماغية بدت شبيهة بأورام ناتجة عن انتقال السرطان من عضو آخر، ما عزز فرضية الإصابة بسرطان دماغي نقيلي. لكن المفاجأة جاءت بعد سلسلة من الفحوصات الشاملة، شملت تصويراً كاملاً للجسم ومنظاراً للقولون، إذ لم يتم العثور على أي مصدر سرطاني.

ومع إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي بدقة أعلى، اكتشف الفريق الطبي وجود أكياس مملوءة بالسوائل داخل الدماغ، احتوى بعضها على رؤوس يرقات دودة شريطية، فيما أكدت تحاليل الدم إصابة المريض بمرض "داء الكيسات المذنبة العصبي"، وهو عدوى طفيلية تصيب الجهاز العصبي المركزي بسبب يرقات الدودة الشريطية الخنزيرية.

وأوضح الباحثون أن العدوى تحدث عادة عند ابتلاع بيض الطفيل عبر طعام أو مياه ملوثة، لتنتقل اليرقات عبر مجرى الدم وتستقر في الدماغ أو أعضاء أخرى، وقد تظل كامنة لسنوات طويلة قبل ظهور الأعراض.

وخضع المريض للعلاج باستخدام عقارين مضادين للطفيليات إلى جانب الكورتيكوستيرويدات للسيطرة على الالتهاب، وتماثل للشفاء دون تسجيل أي مضاعفات.

وأشار التقرير إلى أن مثل هذه الحالات تُعد نادرة للغاية في أوروبا الغربية، خاصة لدى أشخاص لم يسافروا إلى مناطق يتوطن فيها المرض، ما دفع الباحثين إلى التأكيد على أن غياب تاريخ السفر لا يجب أن يستبعد هذا التشخيص عند رصد آفات دماغية متعددة.