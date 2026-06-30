الروابدة: قدمنا كل شيء في الملعب

خبرني - قال لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم نور الدين الروابدة، لدى وصول المنتخب إلى الأردن الثلاثاء، إن لاعبي المنتخب قدموا كل إمكانياتهم خلال نهائيات كأس العالم 2026، ولم يبخلوا بشيء.

وأضاف الروابدة، أن هناك مكتسبات كبيرة جدا من المشاركة منها مكتسبات بدنية، والاحتكاك مع أفضل اللاعبين في العالم، بحسب المملكة.

وأشار إلى أن مشاركة الأردن بالمونديال هي إنجاز حقيقي، إذ أعطت مكاسب من الناحية الثقافية والسياحية، معربا عن أمله بأن يشارك الأردن بجميع الفعاليات الرياضية الكبيرة.

من جانبه قال لاعب المنتخب الوطني عبدالله نصيب، إن مشاركة الأردن في المونديال هي مشاركة تاريخية.

وأضاف نصيب، أن اللاعبين سيستفيدون من المشاركة، خلال الفعاليات الرياضية المقبلة.

وكانت طائرة المنتخب الوطني لكرة القدم وصلت صباح الثلاثاء، إلى مطار الملكة علياء الدولي بعد مشاركته للمرة الأولى في نهائيات كأس العالم 2026.

واستقبل نائب جلالة الملك، سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، لاعبي المنتخب والكادر التدريبي والإداري لدى عودتهم إلى المملكة.

وأعرب سموه، خلال مراسم استقبال أقيمت في المطار، عن تقديره للاعبي المنتخب على ما قدموه من أداء مشرف خلال منافسات البطولة.

وشارك في مراسم الاستقبال عدد من كبار المسؤولين.

ورصدت كاميرا "المملكة" مظاهر الاحتفال بالمنتخب داخل المطار وخارجه، وسط وجود العديد من وسائل الإعلام لتغطية الحدث.

وتأتي هذه المراسم؛ تقديرا لمشاركة النشامى في كأس العالم، وما قدموه من صورة مشرفة عن الأردن وكرة القدم الأردنية، وعكسوا روح الانتماء والإصرار أمام العالم.