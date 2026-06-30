تشغيل مشروع نظام سخانات شمسية حرارية في مستشفى الأميرة رحمة

خبرني - أطلق صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، الثلاثاء، تشغيل مشروع تركيب نظام تسخين المياه بالطاقة الشمسية (الأنظمة الحرارية) في مستشفى الأميرة رحمة التعليمي لأمراض الأطفال في محافظة إربد.

ويضم النظام سعة تخزينية تبلغ 4000 لتر، ويسهم في خفض استهلاك الطاقة اللازمة لتسخين المياه في المستشفى بنسبة تصل إلى 70%، وتحقيق وفر سنوي يُقدَّر بنحو 52,065 كيلوواط ساعة، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 104 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

ويهدف المشروع إلى استبدال أنظمة تسخين المياه المعتمدة على الديزل بأنظمة حديثة تعمل بالطاقة الشمسية، بما يسهم في خفض كلف التشغيل، وتعزيز استدامة الخدمات الصحية ورفع كفاءة استخدام الطاقة في المستشفيات الحكومية.

ويأتي هذا المشروع ضمن المشاريع التي ينفذها الصندوق بالتعاون مع وزارة البيئة والأمن الطاقي الإيطالية، لتزويد (33) مستشفى حكومياً بأنظمة تسخين مياه تعمل بالطاقة الشمسية، بكلفة إجمالية تبلغ 3.3 مليون دينار، وذلك في إطار جهود وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتعزيز كفاءة الطاقة والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في القطاع الصحي.

ويُعد مستشفى الأميرة رحمة التعليمي للأطفال من المرافق الصحية الحيوية، إذ يستقبل نحو 150 ألف مراجع سنوياً.