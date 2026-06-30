أرباح صندوق الاستثمارات السعودي تقفز 152% خلال 2025

خبرني - سجل صندوق الاستثمارات العامة السعودي قفزة كبيرة في أرباحه خلال العام الماضي، إذ ارتفع صافي الربح بنسبة 152% ليصل إلى 65.1 مليار ريال (17.3 مليار دولار).

جاءت النتائج الإيجابية بدعم من نمو الإيرادات وتحسن الأداء التشغيلي وتراجع المصروفات الإدارية، إلى جانب ارتفاع مساهمة الشركات الزميلة في الأرباح.

وأظهرت القوائم المالية الموحدة للصندوق، المنشورة في بورصة لندن للأوراق المالية اليوم الثلاثاء، أن الأرباح الصافية العائدة لمالك الصندوق، ممثلاً في الحكومة السعودية، تجاوزت أربعة أمثال مستواها في عام 2024 لتصل إلى 46.4 مليار ريال.

إيرادات صندوق الاستثمارات السعودي

ويواصل الصندوق توسيع قاعدة أصوله واستثماراته بوتيرة متسارعة، حيث ارتفعت قيمة الأصول من نحو 720 مليار ريال عام 2017 إلى 4.54 تريليون ريال (1.2 تريليون دولار) بنهاية 2025، مع استهداف الوصول إلى 10 تريليونات ريال بحلول عام 2030.

وارتفعت الإيرادات الإجمالية للصندوق إلى نحو 449 مليار ريال (نحو 119.7 مليار دولار)، مدفوعة بزيادة إيرادات التشغيل ودخل الأنشطة الاستثمارية، ما يعكس توسع محفظته الاستثمارية ونمو استثماراته طويلة الأجل. كما ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 125% ليصل إلى 77.9 مليار ريال (نحو 20.8 مليار دولار) خلال العام.

ويواصل صندوق الاستثمارات العامة تنفيذ استراتيجيته الجديدة للفترة 2026-2030، التي تستهدف الانتقال من مرحلة بناء القطاعات الاستراتيجية إلى تعزيز تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مع منح القطاع الخاص دوراً أكبر كشريك في صناعة القيمة.

وتتوزع استثمارات الصندوق ضمن الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية، تشمل محفظة الرؤية، ومحفظة الاستثمارات الاستراتيجية، ومحفظة الاستثمارات المالية.

القطاعات المستقبلية

وخلال عام 2025، عزز الصندوق حضوره في قطاعات مستقبلية، حيث أطلق شركة "هيوماين" المتخصصة في الاستثمار بسلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي، بما يشمل البنية التحتية ومراكز البيانات والقدرات السحابية والنماذج والتطبيقات المتقدمة.

كما وقع الصندوق وشركة أرامكو مذكرة أحكام أولية لاستحواذ أرامكو على حصة أقلية مؤثرة في "هيوماين"، مع احتفاظ الصندوق بحصة الأغلبية، بهدف دعم توسع الشركة وتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأطلق الصندوق أيضاً شركة "إكسبو 2030 الرياض" لتطوير وتشغيل مرافق المعرض العالمي المرتقب واستثمارها على المدى الطويل، بما يدعم السياحة المستدامة ويوفر فرصاً جديدة للقطاع الخاص.

وفي قطاع الترفيه والسياحة، أعلنت مدينة القدية افتتاح أول منتزه ترفيهي لـ"سيكس فلاجز" خارج أمريكا الشمالية، كما أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية افتتاح وجهة "آمالا" الساحلية.

الاستثمارات المالية

وعلى صعيد الاستثمارات المالية، وقع الصندوق مذكرات تفاهم مع "غولدمان ساكس" لإدارة الأصول و"فرانكلين تمبلتون" لتطوير استراتيجيات استثمارية تركز على المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، بهدف جذب رؤوس الأموال والخبرات العالمية.

كما طرح الصندوق خلال 2025 أول سندات خضراء مقومة باليورو بقيمة 1.65 مليار يورو، تجاوزت طلبات الاكتتاب عليها حجم الإصدار بأكثر من ستة أضعاف، إضافة إلى إطلاق أول برنامج للأوراق التجارية لتوفير قناة تمويل قصيرة الأجل.