لتجنب الاشتعال.. كيف تحمي بطارية هاتفك من السخونة في حر الصيف؟

خبرني - مع الارتفاع القياسي في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، لا تقتصر المعاناة على البشر فحسب، بل تمتد أيضا إلى رفقائنا اليوميين: الهواتف الذكية.

فالحرارة الشديدة هي "العدو اللدود" لبطاريات الليثيوم-أيون، وقد تتحول من مجرد سبب لبطء الهاتف إلى خطر حقيقي يهدد بتلفه تماماً أو انتفاخ البطارية.

في هذا التقرير، نستعرض أهم الأسباب التي تجعل هاتفك يسخن في الصيف، ودليلاً عملياً من الخبراء لحمايته والحفاظ على عمر بطاريته.

لماذا ترتفع حرارة الهاتف في الصيف؟

تعتمد الهواتف الذكية على تصريف حرارتها داخلياً عبر هيكلها الخارجي لأنها لا تحتوي على مراوح تبريد كأجهزة الكمبيوتر. وعندما تجتمع حرارة الطقس المرتفعة مع الاستخدام المكثف، يعجز الهاتف عن تبريد نفسه، مما يؤدي إلى:

تراجع ملحوظ في الأداء وبطء الاستجابة (تهنيج الهاتف).

تآكل العمر الافتراضي للبطارية بشكل متسارع.

في حالات صحية سيئة للبطارية، قد يؤدي الأمر إلى انتفاخها أو تلفها الدائم.

خطوات ذهبية لحماية بطارية هاتفك من السخونة

لحماية جهازك من "ضربات الشمس" الرقمية، إليك أهم النصائح المجربة علمياً وتقنياً:

1. تجنب الحرارة داخل السيارة

أكبر خطأ يمكن ارتكابه هو ترك الهاتف على تابلوه السيارة أو مواجهاً لأشعة الشمس المباشرة أثناء القيادة أو على الشاطئ. الحرارة داخل السيارة المغلقة قد تصل لضعف الحرارة الخارجية في دقائق معدودة.

2. انزع "الجراب" (غطاء الحماية) عند الشحن

تتصرف بعض أغطية الحماية (الجرابات) سميكة الصنع كعازل حراري يحبس الحرارة داخل الهاتف. إذا لاحظت سخونة هاتفك أثناء الشحن، قم بإزالة الغطاء فوراً ليتنفس الجهاز.

3. لا تستخدم الهاتف أثناء الشحن السريع

تقنيات الشحن السريع ترفع حرارة الهاتف تلقائياً بضع درجات. إذا أضفت إلى ذلك حرارة الصيف، واستخدام ألعاب ثقيلة أو تصفح السوشيال ميديا أثناء الشحن، فأنت تضع البطارية تحت ضغط حراري هائل.

4. فعّل "وضع توفير الطاقة" وأغلق التطبيقات الخلفية

التطبيقات التي تعمل في الخلفية، وخاصة تلك التي تستخدم خدمات الموقع (GPS) مثل خرائط جوجل، تستهلك طاقة المعالج وترفع حرارته. قم بإغلاق ما لا تحتاجه، وخفض سطوع الشاشة قليلاً.



5. احذر الشواحن المقلدة

الشواحن والوصلات الرديئة وغير المعتمدة لا تنظم تدفق الطاقة بشكل صحيح، مما يؤدي إلى توليد حرارة زائدة داخل البطارية مقارنة بالشواحن الأصلية.

ماذا تفعل إذا ارتفعت حرارة هاتفك بالفعل؟

أوقف الشحن فوراً وافصل الكابل.

انقل الهاتف إلى مكان مظلل ومكيف أو أمام مروحة.

قم بتفعيل "وضع الطيران" أو أغلق الهاتف تماماً لدقائق.