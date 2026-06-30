قطر تنفي اجتماعا رفيعا بين أميركا وإيران في الدوحة

خبرني - نفت وزارة الخارجية القطرية، صحة الأنباء التي تحدثت عن عقد اجتماع رفيع المستوى بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الدوحة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحافي أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موجودان حاليا في قطر للقاء الوسطاء ومناقشة مستجدات المفاوضات، لكنهما لن يجتمعا مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين.

وأوضح أن الاجتماعات الفنية بين الجانبين الأمريكي والإيراني لا تزال مستمرة بأشكال مختلفة، مشيرا إلى أن ملف مضيق هرمز وآلية فتحه وعودة الملاحة فيه تعتبر ملفات في غاية الأهمية في هذه المرحلة.

وفيما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة، أكد أن المبلغ البالغ 6 مليارات دولار لم يتم تحويله إلى طهران حتى الآن، مشيراً إلى أن عملية التحويل ستتم بعد التوافق الكامل بين الطرفين، وأن هذه المسألة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتطور المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران.

وشدد المتحدث على أن الأولوية القصوى بالنسبة لقطر هي سلامة المرور عبر مضيق هرمز وإزالة الألغام منه، مؤكدا أن حرية الملاحة حق مكفول لجميع دول الخليج، ولا يمكن قبول إغلاق المضيق أو تهديد سلامته، في وقت يتركز فيه التركيز الآن على عودة الأمن والسلم الإقليميين إلى ما قبل الحرب.

وأضاف المتحدث أن قطر تنسق مع سلطنة عمان بشأن ملف مضيق هرمز وضمان العبور الآمن للسفن، كما أثنى على المشاركة الفرنسية في عملية تطهير المضيق من الألغام.

وكشف عن استخدام خط اتصال مباشر خاص بخفض التصعيد في مضيق هرمز، والذي تم تفعيله لاحتواء المواجهات الأخيرة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الاثنين أن إيران طلبت عقد اجتماع، وسيعقد "يوم غد الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة".

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إيران لا تخطط لإجراء أي محادثات مع الولايات المتحدة في العاصمة القطرية في الأيام المقبلة.