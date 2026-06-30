مياهنا : حفر بئر جديدة في عين الباشا

خبرني - تفقد الرئيس التنفيذي لشركة مياه الأردن "مياهنا" المهندس محمد الخرابشة، سير العمل في حفر بئر جديدة لتأمين مصادر مائية جديدة لتعزيز التزويد المائي في لواء عين الباشا بمحافظة البلقاء وتحسين موثوقية التزويد المائي في واحدة من أكثر مناطق المحافظة كثافة سكانية.

واطلع الخرابشة خلال الجولة التي رافقه فيها مساعد الرئيس التنفيذي للبلقاء المهندس طعمة طاشمان ومدير مياه عين الباشا المهندس عيد السمردلي، على تجهيز و حفر بئر البقعة 4، ضمن جهود سلطة المياه وشركة "مياهنا" لمعالجة التحديات الناتجة عن ازدياد الطلب على المياه في عين الباشا وتعزيز قدرة الشركة على توفير مياه منتظمة وموثوقة لسكان المنطقة.

وشملت الجولة أيضا زيارة 4 محطات لضخ المياه اطلع خلالها على جاهزية هذه المحطات وسير أعمال تحسين كفاءة التزويد وصيانة الشبكة في عدد من المناطق.

أكد ضرورة تكثيف جهود الطواقم الفنية لتلبية احتياجات المواطنين، وسرعة الاستجابة للأعطال وشكاوى كسور الشبكات والتأكد من معالجتها وتكثيف متابعة أدوار المياه في مختلف عين الباشا لضمان برنامج تزويد مائي منتظم ومستقر، مشيدا بجهود طواقم إدارة مياه عين الباشا في متابعة ومعالجة جميع ملاحظات المياه و الصرف الصحي أولا بأول.

وقال الخرابشة خلال جولة على عدد من أحياء عين الباشا، إن الواقع المائي في اللواء جيد، مشددا على ضرورة التنسيق الفوري مع الحاكم الإداري والجهات المعنية لمحاسبة كل من يحاول العبث بالمحابس أو نظام الدور.

واستمع من مدير الإدارة والمعنيين خلال لقائه عددا من العاملين إلى أبرز المعيقات التي تواجه التزويد المائي.