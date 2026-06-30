ضبط 7 اعتداءات على خطوط المياه ومصادرة حفارتين جنوب عمّان

خبرني - قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية في وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع الاحواض المائية والمشاغل المركزية بالتعاون مع وزارة الداخلية وبإسناد من مديرية الامن العام وقوات الدرك والبحث الجنائي والامن الوقائي والإدارة الملكية لحماية البيئة ضبطت اعتداءات كبيرة عفي مناطق جنوب عمان / القسطل وناعور تقوم بحفر ابار مخالفة والاعتداء على خطوط رئيسية لسحب المياه بطريقة مخالفة وبيع صهاريج مخالفة ضمن حملتها في احكام السيطرة على مصادر المياه .

وأوضحت انه بناء على معلومات واردة تفيد بوجود عدد من الصهاريج التي تقوم خلال اوقات مختلفة وساعات الليل بتعبئة المياه وبيعها بطريقة مخالفة في منطقة ناعور تم تنسيق حملة أمنية و تم ضبط 7 اعتداءات كبيرة قطر 2 انش وقطر 1 انش لتعبئة برك وصهاريج مخالفة وبيعها للمواطنين وازالتها واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة والعمل جار لاستكمال التحقيق.

وفي منطقة القسطل- بالقرب من قصر المشتى جنوب عمان تم تنسيق حملة بالتعاون مع مدير شرطة البادية الوسطى ورئيس مركز امن الجيزة والامن الوقائي و تم ضبط حفارتين مخالفتين ( دق و روتري) تقوم بأعمال حفر ابار مخالفة داخل مزرعة حيث تم إزالة الاعتداءات وردم الابار المخالفة ومصادرة الحفارتين واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة .

وتبذل الوزارة / سلطة المياه بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام جهودا استثنائية في اطار حملتها المتواصلة لأحكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة وصولا الى الردع العام داعية جميع الاخوة المواطنين الى ضرورة التثبت من مصدر المياه حال شراء اي من صهاريج المياه ومطابقتها للمواصفة الاردنية لمياه الشرب من خلال ابراز قسيمة مختومة تبين مصدر المياه وصلاحيته مؤكدة ان هناك حملات مكثفة على جميع مواصلة الإبلاغ عن الاعتداءات .