رئيس باراغواي يصدر مرسوما احتفاليا بعد الإطاحة بألمانيا من مونديال 2026

خبرني - عاش منتخب باراغواي لكرة القدم ليلة لا تنسى بعد إقصاء منتخب ألمانيا لكرة القدم من كأس العالم 2026 بركلات الترجيح، في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة.

وفور انتهاء اللقاء، خرجت الجماهير إلى شوارع العاصمة أسونسيون في احتفالات ضخمة امتدت لساعات، شملت مواكب سيارات وأهازيج وطنية وأجواء فرح عارمة عمت البلاد.

وفي خطوة لافتة، أعلن الرئيس الباراغوياني سانتياغو بينيا الثلاثاء، يوم عطلة وطنية احتفالا بهذا الإنجاز التاريخي، ولجأ إلى منصة "إكس" ليعكس المزاج الوطني المفعم بالفرح، فكتب: "اليوم يحتفل وطن بأكمله.. إنه انتصار يجسد العزيمة والإيمان وقوة شعب لا يعرف الاستسلام".

وأكد المرسوم أن هذا الانتصار تجاوز البعد الرياضي، ويستحق احتفالا وطنيا شاملا، مشيرا إلى أن الحكومة لا يمكنها الوقوف موقف المتفرج أمام هذا الإنجاز، بل يجب منح الشعب فرصة للاحتفال الجماعي بهذا اليوم التاريخي.

وأطاح منتخب باراغواي بنظيره الألماني من دور الـ32 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، بفوزه عليه (5-4) بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما أمس الاثنين.

ولم تخسر ألمانيا من قبل في ركلات الترجيح في كأس العالم، لكن الباراغواي تمالكت أعصابها، حتى بعد أن أهدر لاعبان منها ركلتين كانتا كفيلتين بحسم الفوز.

وستكون للباراغواي مواجهة محتملة مع فرنسا المرشحة للقب، إذا تمكنت من تجاوز السويد الثلاثاء القادم.