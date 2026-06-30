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  • الباحث الألماني هاوزن  : حليب البقر يزيد احتمالية سرطان الثدي والبروستات واليكم الدليل

الباحث الألماني هاوزن  : حليب البقر يزيد احتمالية سرطان الثدي والبروستات واليكم الدليل

  • 30 حزيران 2026
  • 13:11
الباحث الألماني هاوزن  حليب البقر يزيد احتمالية سرطان الثدي والبروستات واليكم الدليل
هارلاد تسور هاوزن

خبرني - اوصى الباحث الألماني في مجال السرطانات هارلاد تسور هاوزن في تصريحات قبل وفاته عام ٢٠٢٣ من مخاطر محتملة يسببها الإفراط بتناول اللحم والحليب البقري إذ يمكن لما يُسمى بـ”مكونات الحمض النووي في لحوم البقر وحليبها” أن تؤدي إلى حدوث التهابات مزمنة، مما يعني ارتفاع مخاطر الإصابة بسرطان القولون أو الثدي أو البروستات، كما اوضح  الباحث الألماني.

وقال الباحث الحاصل على جائزة نوبل في الطب وفق دراسة علمية إن نمط التوزيع العالمي لمعدلات الإصابة بسرطان القولون والثدي، يشير إلى أن ثمة ارتباطا ما باستهلاك حليب الأبقار الأوروبية ولحومها.

وفي الهند على سبيل المثال حيث تعتبر العديد من الأبقار مقدسة ونادرا ما تؤكل، لا يعاني سوى عدد قليل من الناس من سرطان القولون. أما في مناطق مثل أميركا الشمالية والأرجنتين وأوروبا وأستراليا، حيث يزيد استهلاك اللحم البقري في الكثير من الوجبات، فإن معدلات سرطان القولون والمستقيم أعلى بكثير.

وتعيد دراسة هاوزن إلى الأذهان حمية الطبيب المصري الراحل ضياء العوضي التي تمنع الدجاج والبيض والحليب ومشتقات الالبان .

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