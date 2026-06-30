أسباب آلام أسفل الظهر الصباحية

خبرني - يشير الدكتور أرتيوم باغوتدينوف، أخصائي طب الأعصاب، إلى أن آلام أسفل الظهر الصباحية نادرا ما تشير إلى مرض خطير، لكنها قد تسبب ازعاجا كبيرا.

ووفقا له، قد يسبب آلام أسفل الظهر البقاء في وضعية نوم واحدة لفترة طويلة . لأن البقاء في وضعية واحدة لفترة طويلة أثناء النوم يعتبر سببا شائعا لآلام أسفل الظهر الصباحية. ويعتبر النوم على البطن من أسوأ وضعيات النوم، لأنه يسبب ضغطا متزايدا على أسفل الظهر لساعات متواصلة. كما أن النوم على الجانب لا يناسب الجميع، خاصة إذا كانت الساق العلوية متجهة للأمام و معها منطقة الحوض.

ويقول: "نادرا ما تكون وضعية النوم هي السبب الوحيد للألم. أثناء النوم، لأن الشخص يغير وضعية جسمه بشكل طبيعي عشرات المرات في الليلة، وهذه آلية دفاعية طبيعية ضد إجهاد الأنسجة. وتظهر المشكلة عندما يعجز الشخص، لأي سبب كان، عن تغيير وضعيته بحرية - بسبب ألم في جزء آخر من الجسم، أو ارتفاع في درجة الحرارة، أو تسمم، أو إرهاق شديد، أو غيرها من الحالات التي تحد من الحركة".

وبالإضافة إلى ذلك، قد يرتبط ألم الصباح بنمط الحياة. فإذا لم تمارس عضلات الظهر والجذع تمارين كافية لعدة أيام متتالية - مثلا، بسبب العمل المكتبي أو قلة النشاط البدني - فإنها تصبح أقل قدرة على تحمل وضعيات ثابتة لفترة طويلة.

ويقول: "لا ينبغي اعتبار ألم الصباح إشارة للاستلقاء لفترة أطول. لأن الحركة مفيدة للظهر. لذلك بعد الاستيقاظ، من المفيد أن يمنح الشخص لنفسه بضع دقائق ليبدأ يومه بنشاط- عليه إجراء تمارين رياضية بسيطة - تمارين التمدد، وبعض حركات الحوض الخفيفة، والمشي في الغرفة، والاستحمام بماء دافئ".

وينصح، بمراجعة الطبيب إذا أصبح ألم أسفل الظهر متكررا، أو استمر طوال اليوم، أو يوقض ليلا، أو ازداد سوءا، أو امتد إلى أسفل الساقين، أو كان مصحوبا بتنميل وضعف.