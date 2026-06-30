تسريب وثائق سرية لـ(آيفون 18 برو) على الويب المظلم

خبرني - كشفت وثائق مسربة عن بيانات حساسة تتعلق بهاتف "آيفون 18 برو" المنتظر، إثر اختراق أمني طال أحد الموردين الرئيسيين لشركة "آبل".

ووفقا للوثائق فإن قراصنة إلكترونيين نشروا على الويب المظلم قوائم سرية بمكونات وموردي "هاتف آيفون 18 برو"، إلى جانب صور له، بعد أن تمكنوا من اختراق بيانات شركة "تاتا للإلكترونيات" الهندية، أحد الموردين الرئيسيين لشركة "آبل".

وتضمنت الملفات المسربة صورا لهواتف "آيفون" أثناء اختبارات السقوط في أحد مصانع "تاتا"، يعود تاريخها إلى أوائل 2026، وتظهر هاتفا رماديا بشاشة مسطحة وثلاث كاميرات خلفية وشعار "آبل". وأكد مصدر أنها تعود لطرازات "آيفون 18 برو".

ويمثل هذا التسريب تهديدا مباشرا لسلسلة توريد "آيفون"، التي تعتمد على شبكة عالمية معقدة من الموردين، حيث تخضع تفاصيل عقودهم لسرية شديدة من قبل "أبل".

ويخشى المراقبون أن يستغل المنافسون والمقلدون وحتى موردون آخرون هذه المعلومات لمعرفة الجهة المسؤولة عن كل قطعة، ما قد يؤثر سلبا على علاقة "آبل" بشركة "تاتا".

وتعد "تاتا" شريكا استراتيجيا صاعدا لـ "آبل" خارج الصين، حيث تتولى تجميع هواتف آيفون وتوريد مكوناتها في الوقت نفسه.

وتأتي التسريبات في وقت حساس، إذ تستعد "آبل" لإطلاق هاتفي "آيفون 18 برو" و"برو ماكس" في سبتمبر المقبل، بينما تواجه الشركة ارتفاعا في تكاليف رقائق الذاكرة والتخزين دفعها لرفع أسعار "آيباد" و"ماك بوك" الأسبوع الماضي، مع توقعات بزيادة أسعار "آيفون" قريبا.

وجاء هذا التسريب بعد أسبوع واحد فقط من إعلان شركة "تاتا إلكترونيكس" الهندية، التي تصنع مكونات "آيفون"" وتجمعها لصالح "آبل"، عن تعرضها لاختراق بيانات.

وبحسب باحثين في الأمن السيبراني، فإن مجموعة القراصنة المعروفة باسم World Leaks قد نشرت أكثر من 200 ألف ملف مسروق من "تاتا" متعلق بهذا الاختراق على شبكة الويب المظلم، تضمنت رسومات تصميمية لهواتف "آيفون" قديمة وأجزاء من سيارات "تسلا" (وكلاهما من عملاء "تاتا")، إضافة إلى وثائق خاصة بشركتي TSMC وكوالكوم المزودتين لـ "آبل" بالرقائق.

وتشير وثائق جديدة اطلعت عليها "رويترز" إلى وجود ستة ملفات على الأقل تربط بدقة بين مكونات "آيفون 18 برو" ومورديها، وتشمل تفاصيل الرقائق على اللوحة الأم، وأجزاء البطارية، والكاميرات.

وتعتبر "آبل" هذه المعلومات بالغة الحساسية لأنها تخص طرازات لم تطرح بعد، ولا تفصح عنها في قاعدة بياناتها العامة للموردين، وفقا لمصدر مطلع.

وتكشف الوثائق أيضا عن المكونات التي تحصل عليها "آبل" من عدة موردين مقابل تلك التي تعتمد فيها على مورد واحد أو اثنين، ما يظهر مواطن قوتها التفاوضية وضعفها في آن معا.