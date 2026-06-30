كلية الصيدلة في عمان العربية تنظم معرضاً علمياً لطلبة ممارسة الصيدلة

خبرني - انطلاقًا من رؤية جامعة عمان العربية في توفير بيئة تعليمية متطورة ترتكز على التميز الأكاديمي والتطبيق العملي، وتأكيدًا لحرصها على إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات العلمية والمهنية اللازمة، نظّمت كلية الصيدلة في الجامعة معرضاً للوحات العلمية لطلبة ممارسة الصيدلة (1) بهدف الاطلاع على أعمال الطلبة ومشاريعهم التطبيقية ضمن متطلبات المساق، بإشراف الدكتورة حنان البطاينة عضو هيئة التدريس في كلية الصيدلة.

وبهذه المناسبة أكدت الأستاذ الدكتورة رنا أبو حويج عميد كلية الصيدلة خلال افتتاح المعرض على أهمية هذه الأنشطة في دعم التعلم التطبيقي، وتعزيز مهارات الطلبة في البحث العلمي والعرض الأكاديمي، وربط مخرجات التعلم بمتطلبات سوق العمل، حيث جاء تنظيم هذه الفعالية في إطار حرص كلية الصيدلة على إتاحة الفرصة لطلبتها لعرض مشاريعهم العلمية ومناقشة أفكارهم، مما يسهم في ربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، وتنمية مهارات البحث العلمي والعمل الجماعي والتواصل الأكاديمي.

وتضمن المعرض مجموعة من اللوحات والملصقات العلمية التي تناولت موضوعات صيدلانية وصحية متنوعة شملت: الأدوية الحيوية، والمكملات الغذائية، والعلاجات الحديثة، والمستحضرات العشبية، والأدوية المزوّرة، إلى جانب عدد من القضايا المرتبطة بالممارسة الصيدلانية والصحة العامة، بالإضافة إلى عرض الملصقات، وتم تقييم مشاريع الطلبة من قبل لجنة تحكيم ضمّت الدكتورة حنان البطاينة، والدكتورة ماجدلين العلاونة، حيث استند التقييم إلى عدد من المعايير، أبرزها جودة المحتوى العلمي، وتنظيم العرض، ومدى قدرة الطلبة على مناقشة مشاريعهم والإجابة عن استفسارات لجنة التحكيم.

وبهذا الصدد بيّنت الدكتورة البطاينة أن الطلبة المشاركين خلال الفصل الدراسي في إعداد مشاريعهم العلمية تلقوا إشرافًا متكاملًا شمل جميع المراحل، بدءًا من اختيار موضوعات البحث وجمع المصادر العلمية، مرورًا بإعداد اللوحات التوضيحية، وانتهاءً بتدريبهم على مهارات العرض والمناقشة، وأكدت أن هذا الإشراف يهدف إلى تنمية مهارات الطلبة في البحث العلمي والتفكير النقدي، بالإضافة إلى تزويدهم بالخبرات الأكاديمية والمهنية التي تدعم تميزهم في مسيرتهم الدراسية والعملية.

من جانبه أعرب الطالب ممدوح سوسان أحد المشاركين في المعرض، عن سعادته بهذه التجربة، مؤكدًا أنها أسهمت في تطوير مهارات الطلبة في البحث العلمي والعمل الجماعي، وعززت ثقتهم بأنفسهم من خلال عرض مشاريعهم ومناقشتها أمام أعضاء الهيئة التدريسية وزملائهم.

ويأتي تنظيم هذه المعرض ضمن جهود كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية الهادفة إلى دعم الأنشطة التعليمية التطبيقية، وتشجيع الطلبة على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الأكاديمية التي تسهم في تطوير مهاراتهم العلمية والمهنية