صيدلة عمان العربية تنظم مبادرة توعوية بعنوان صحتك أولوية في مكة مول

خبرني - ضمن سلسلة المبادرات التي تنفذها جامعة عمان العربية في إطار خدمة المجتمع المحلي وتعزيز الشراكة المجتمعية، نظمت كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية مبادرة صحية توعوية بعنوان "صحتك أولوية" في مكة مول، بمشاركة فاعلة من طلبة كلية الصيدلة وبإشراف الدكتورة هالة الحباشنة، والدكتورة هيا القادري أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية.

وتهدف المبادرة إلى رفع مستوى الوعي الصحي وترسيخ مفهوم الثقافة الوقائية لدى أفراد المجتمع، إلى جانب تنمية مهارات التواصل والاتصال لدى الطلبة، وتعزيز شعورهم بالمسؤولية المجتمعية ودورهم الإنساني والمهني في خدمة المجتمع، كما تسهم هذه المبادرة في ربط الجوانب النظرية التي يدرسها الطلبة بالتطبيق العملي الميداني، بما يعزز جاهزيتهم المهنية وقدرتهم على التفاعل الإيجابي مع مختلف فئات المجتمع.

وتضمنت المبادرة قياس ضغط الدم ونسبة السكر في الدم لزوار مكة مول، إضافة إلى تقديم الإرشادات والنصائح الصحية والغذائية المهمة التي تساعد على تبني نمط حياة صحي والوقاية من الأمراض المزمنة، فضلاً عن توزيع بروشورات تثقيفية توعوية تتناول أبرز الأمراض المزمنة وطرق الوقاية منها وأهمية الكشف المبكر والمتابعة الدورية.

وبهذه المناسبة أكدت الأستاذ الدكتورة رنا أبو حويج عميد كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية على أن هذه المبادرات تسهم بشكل مباشر في خدمة المجتمع المحلي وترك أثر إيجابي في حياة أفراده، مشيرةً إلى أن رفع الوعي الصحي يُعد خطوة أساسية للوقاية من العديد من الأمراض، خاصة من خلال المراقبة الدورية للوظائف الحيوية للجسم، مثل مستوى السكر في الدم والضغط الدموي وحالة البصر، مما يحد من مخاطر الإصابة في مضاعفات الأمراض الخطيرة ويحسن جودة الحياة.

من جانبهم أبدى زوار مكة مول اهتماماً وتفاعلاً كبيرين مع أنشطة المبادرة، مثمنين الجهود المتميزة التي بذلها طلبة كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية، ومشيدين بدورهم الريادي في خدمة المجتمع والارتقاء بمستوى الوعي الصحي، ومؤكدين أهمية استمرار مثل هذه المبادرات التي تعكس رسالة الجامعة في المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة.