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هبوط اضطراري لطائرة عسكرية أردنية في المفرق إثر عارض فني

  • 30 حزيران 2026
  • 12:15
هبوط اضطراري لطائرة عسكرية أردنية في المفرق إثر عارض فني
طائرة من نوع Air Tractor ارشيف

صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن إحدى طائرات Air Tractor التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني هبطت اضطرارياً اليوم الثلاثاء، في منطقة بلعما – الزيتونة،  في محافظة المفرق نتيجة عارض فني طارئ أثناء تنفيذ واجب تدريبي.

وأوضح المصدر أن طاقم الطائرة تمكن من التعامل مع الموقف بكفاءة واحترافية عالية، وفق الإجراءات القياسية، ما أسهم في تنفيذ عملية الهبوط بسلام.

وأكد المصدر أن الجهات الفنية المختصة في سلاح الجو الملكي باشرت إجراءات الكشف الفني والتحقيق للوقوف على أسباب الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأصول المتبعة.
 

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