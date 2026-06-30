مدرب هولندا: لم نكن خائفين من المغرب ولا أفكر في الاستقالة الآن

خبرني - شدد مدرب المنتخب الهولندي لكرة القدم رونالد كومان على أنه لم يكن خائفا من نظيره المغربي خلال مباراتهما الاثنين في مونتيري في دور الـ32 لمونديال من كأس العالم 2026، مؤكدا أنه لا يفكر في الاستقالة من منصبه في الوقت الحالي.

وقال كومان في مؤتمر صحافي عقب الخسارة أمام "أسود الأطلس" بركلات الترجيح: "اخترنا تكتيكا دفاعيا مختلفا وكنا أقل نجاعة في الهجوم كان يتعين علينا أن نشكل خطرا على الجناح الأيسر ولكننا فشلنا في ذلك، وبالنسبة إلى الجناح الأيمن فواجهوا الكثير من الصعوبة".

وأضاف "نحن سمحنا للمغرب بتسجيل هدف التعادل وهذه كانت لحظة مؤسفة لنا وأدت إلى التمديد وركلات الترجيح".

وتابع معاتبا وسائل الإعلام التي انتقدت اعتماده على 5 مدافعين "قمنا بتطبيق نفس التكتيك الذي لعبنا به مبارياتنا السابقة ولكننا كنا اليوم منضبطين أكثر ضد فريق أقوى من المنتخبات التي واجهتنا وإذا كان علي إعادة ذلك سأقوم به".

وأردف قائلا "سيتم تأنيبي للعب بخمسة مدافعين وما قمت به كان ضروريا وناقشت ذلك مع الفريق لأن في السابق سمحنا بمساحات شاسعة ولو لعبنا كذلك لما كانت النتيجة مثل اليوم".

وأضاف "أنتم (الصحافيون) تشاهدون الأمور من الخارج وأنا أراها من الداخل وإذا كان يتعين علي تكرار ذلك سأكرره. لماذا الخوف من المغرب، لقد لعبنا بثلاثة مهاجمين، التشكيلة لا تقوم على الخوف بل على ما حللناه بنقاط القوة والضعف للخصم، اتخذت هذا القرار على أسس علمية ولن أغيره".

وأشار إلى أنه لا يفكر في الاستقالة بالوقت الحالي: "كلا سأفكر في ذلك في المستقبل، سأتأمل وأفكر وأتوصل إلى استنتاج، عدم تقديم استقالتي لا يعني أنني لا أتحمل المسؤولية".

وأوضح كومان أن جدول المسابقة كان صعبا بإيقاع هولندا في مواجهة المغرب، مشيرا إلى أنه "كان يتعين علينا أن نقدم عرضا جيدا اليوم وكنا في طريقنا إلى الفوز، لكن المغرب استفاد من اللحظات والاستحواذ، كنا متماسكين في الشوط الثاني، وجاءت تمريرة حاسمة سجلوا منها هدف التعادل".

وتابع "كان حظا سيئا إذا ما رأينا ركلة الترجيح الثانية كيف دخلت المرمى بقدم الحارس، ربما كانت القصة مختلفة لولا ركلات الترجيح".

وأكد كومان أنه "أدخلنا جاستن كلويفرت من أجل ركلات الترجيح لأنه من الأفضل الذين يسددونها ولكنه لم يسجل وهذا كان أمرا صعبا له ولنا".

وانتقد الدولي السويدي السابق زلاتان ابراهيميتش كومان في تحليله لقناة فوكس وقال "لعبت في هولندا ثلاث سنوات وعلموني دائما أن أهاجم. بدا كومان كمدرب إيطالي لا يريد أن يخسر. إذا كان ولا بد من الخسارة، فلتخسر بهويتك. يتحمل كومان المسؤولية لأنه لم يطبق الهوية الهولندية".