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خمس عادات صباحية ضارة بالصحة

  • 30 حزيران 2026
  • 11:41
خمس عادات صباحية ضارة بالصحة

خبرني - يوضح الطبيب البريطاني ديفيد واينشتاين أخصائي أمراض الباطنية، ما هي العادات الصباحية الشائعة التي تؤثر سلبا على الصحة.
ووفقا له، هذه الأخطاء هي-


1 - أكبر الأخطاء هو شرب القهوة فور الاستيقاظ. لأنه بعد ليلة من النوم، يحتاج الجسم في المقام الأول إلى الماء، والقهوة، بتأثيرها المدر للبول، قد تزيد من الجفاف وتسبب الصداع.

2 - تناول عصائد الحبوب السريعة التحضير. لأنها عادة ما تكون غنية بالسكر وقليلة القيمة الغذائية.

3 - تخطي وجبة الإفطار تماما، إذ يعتبر تخطي هذه الوجبة عادة ضارة جدا، لأنه قد يؤدي إلى جوع شديد وإفراط في تناول الطعام لاحقا.

4 - تفقد الهاتف فور الاستيقاظ، لأن الشخص يرى سيل الأخبار والرسائل في الصباح الذي يزيد من مستوى التوتر، ما يؤثر سلبا على الصحة النفسية.

5 - عدم ممارسة حتى نشاط بدني خفيف. وينصح بممارسة تمارين خفيفة أو المشي لتحسين الدورة الدموية قبل القيادة أو العمل على الكمبيوتر.

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