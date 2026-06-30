خمس عادات صباحية ضارة بالصحة

خبرني - يوضح الطبيب البريطاني ديفيد واينشتاين أخصائي أمراض الباطنية، ما هي العادات الصباحية الشائعة التي تؤثر سلبا على الصحة.

ووفقا له، هذه الأخطاء هي-



1 - أكبر الأخطاء هو شرب القهوة فور الاستيقاظ. لأنه بعد ليلة من النوم، يحتاج الجسم في المقام الأول إلى الماء، والقهوة، بتأثيرها المدر للبول، قد تزيد من الجفاف وتسبب الصداع.

2 - تناول عصائد الحبوب السريعة التحضير. لأنها عادة ما تكون غنية بالسكر وقليلة القيمة الغذائية.

3 - تخطي وجبة الإفطار تماما، إذ يعتبر تخطي هذه الوجبة عادة ضارة جدا، لأنه قد يؤدي إلى جوع شديد وإفراط في تناول الطعام لاحقا.

4 - تفقد الهاتف فور الاستيقاظ، لأن الشخص يرى سيل الأخبار والرسائل في الصباح الذي يزيد من مستوى التوتر، ما يؤثر سلبا على الصحة النفسية.

5 - عدم ممارسة حتى نشاط بدني خفيف. وينصح بممارسة تمارين خفيفة أو المشي لتحسين الدورة الدموية قبل القيادة أو العمل على الكمبيوتر.