دواء معتمد قد يوقف تطور التهاب المفاصل الروماتويدي قبل بدايته

خبرني - تظهر تجربة حديثة أن دواء معتمدا لعلاج أمراض المناعة الذاتية قد يساهم في منع تطور التهاب المفاصل الروماتويدي لدى مرضى يعانون من حالة التهابية تعد من أبرز المؤشرات المبكرة للمرض.

ويعد التهاب المفاصل الروماتويدي مرضا مناعيا ذاتيا مزمنا يهاجم فيه الجهاز المناعي المفاصل، مسببا الألم والتورم والتيبس، وقد يؤدي مع مرور الوقت إلى تلف دائم في المفاصل وإعاقة حركية.

وكشفت الدراسة أن الروماتيزم المتقطع (Palindromic Rheumatism)، وهو شكل نادر من التهاب المفاصل يتميز بنوبات مفاجئة ومتكررة من الألم والتورم في المفاصل تستمر لساعات أو أيام ثم تختفي دون ترك ضرر دائم، يمثل في كثير من الحالات مرحلة إنذارية؛ إذ إن ما يصل إلى 60% من المصابين به قد يتطور لديهم لاحقا التهاب المفاصل الروماتويدي المزمن.

وفي تجربة سريرية عشوائية أُجريت في 14 مركزا للروماتيزم في إسبانيا، اختبر الباحثون فعالية دواء "أباتاسيبت" (Abatacept)، المسوّق باسم "أورينسيا" (Orencia)، مقارنة بدواء "هيدروكسي كلوروكوين" المستخدم عادة لعلاج الأعراض.

وشملت الدراسة 73 مريضا مصابا بالروماتيزم المتقطع من فئة عالية الخطورة (إيجابيون لأجسام مضادة RF وACPA)، وتم تقسيمهم عشوائيا إلى مجموعتين: الأولى تلقت "أباتاسيبت" بالحقن لمدة عامين، والثانية تلقت "هيدروكسي كلوروكوين" يوميا لنفس المدة، مع متابعة دورية كل ثلاثة أشهر لرصد تطور المرض وشدة النوبات.

وأظهرت النتائج أن "أباتاسيبت" خفّض بشكل واضح خطر تطور المرض إلى التهاب المفاصل الروماتويدي؛ إذ أصيب به 20.6% فقط من المرضى مقارنة بـ50% في مجموعة العلاج التقليدي. كما ساهم في تأخير ظهور المرض لدى من أصيبوا به، إلى جانب تحسين السيطرة على الأعراض وتقليل عدد النوبات وحدتها.

فعلى مستوى جودة الحياة، كان المرضى الذين تلقوا "أباتاسيبت" أكثر استقرارا، حيث لم يعان 56% منهم سوى نوبة واحدة أو أقل خلال عام، مقارنة بـ23% فقط في المجموعة الأخرى، كما كانوا أكثر من ضعف احتمالية الوصول إلى حالة الهدأة.

وتحمل الدراسة دلالة مهمة على أن التدخل العلاجي المبكر خلال المرحلة "ما قبل السريرية" من التهاب المفاصل الروماتويدي قد يغير مسار المرض قبل حدوث تلف دائم في المفاصل، وهو ما يدعمه أيضا سجل من الدراسات السابقة التي أظهرت قدرة الدواء على تقليل خطر الإصابة أو تأخيرها.

ويواصل الباحثون حاليا متابعة المشاركين على مدى خمس سنوات لتحديد ما إذا كان تأثير الدواء الوقائي يستمر بعد إيقافه أو يتطلب علاجا ممتدا للحفاظ على النتائج.