منتدى الحوار الشبابي الوطني يُكرّم البطاينة

خبرني - نظّم منتدى الحوار الشبابي الوطني مبادرة لتكريم شخصيات ورموز ورجالات الدولة الأردنية الذين لهم بصمات في المجال السياسي والعمل العام، وقد كانت البداية بتكريم معالي وزير العمل الأسبق نضال البطاينة، على جهوده التي بذلها خلال الفترة السابقة بدءاً من رئاسته لديوان الخدمة المدنية وقيادته لوزارة العمل ومن ثم الدور المحوري الذي لعبه خلال جائحة كورونا والجهود التي بذلها في تلك الفترة، ومن ثم رحلة تأسيس وتطوير أحد أكبر الأحزاب الأردنية وأقواها.

وثمّن سيف الاسلام بني مصطفى رئيس المنتدى جهود معالي البطاينة وحراكه وجولاته المتواصلة في نشر السردية الأردنية وتعزيز مسار الحياة السياسي نحو الحزبية،من جهته قال الدكتور منتصر القضاة نائب رئيس المنتدى أن سيرة ومسيرة معالي نضال البطاينة ستبقى واضحة ومُشرّفة في سجلات الوطن ورجالاته المخلصين، وأستذكر المهندس جمال ارشود رفقة الدكتور محمد زريقات القرارات الحازمة التي اتخذها البطاينة خلال وزارته للعمل وما أسفرت عنه من ضمان حقوق الموظفين في القطاع الخاص تحديداً خلال جائحة كورونا.

ومن جانبه قدّم معالي نضال البطاينة جزيل الشكر وعظيم الامتنان للمنتدى على هذه المبادرة وشخوصها مُضيفاً أن التكريم الحقيقي هو الأثر الإيجابي الذي يصنعه الفرد في مجتمعه.