الأسواق الحرة الأردنيةتطلق حملة للتعريف بميزة “14 يوم”… فرصة استثنائية للتسوق لزوار المملكة

خبرني - اكدت شركة الأسواق الحرة الأردنية انها بصدد إطلاق حملة إعلامية واسعة للتعريف بميزة “14 يوم”، إحدى الخدمات التي تمنح الزوار غير المقيمين فرصة استثنائية للاستفادة من مزايا التسوق المعفى من الرسوم الجمركية.

وتتيح هذه الميزة للزائر غير المقيم، بعد دخوله إلى المملكة، إمكانية التسوق من فرع الأسواق الحرة في بوليفارد العبدلي خلال مدة تصل إلى 14 يومًا من تاريخ الدخول، وفقًا للأنظمة والتعليمات النافذة، ما يمنحه مرونة أكبر في اختيار الوقت المناسب للتسوق أثناء إقامته في الأردن.

واكدت الأسواق الحرة الأردنية أن هذه الميزة تمنح الزائر تجربة تسوق فريدة؛ إذ لا تقتصر خياراته على التسوق عند المنفذ الحدودي أو المطار لحظة الوصول، بل تمتد لتشمل إمكانية الاستفادة من تجربة إضافية في فرع بوليفارد العبدلي خلال فترة الأربعة عشر يومًا، بما يوفر وقتًا أكبر لاكتشاف المنتجات واختيار المشتريات بكل راحة.

وتهدف الحملة إلى تعريف السياح والزوار بهذه الميزة التي لا يزال كثير منهم يجهلها، وتسليط الضوء على فرع بوليفارد العبدلي باعتباره وجهة تسوق متكاملة توفر نخبة من أشهر العلامات التجارية العالمية ضمن بيئة عصرية ومريحة، مع المحافظة على المزايا التي تقدمها الأسواق الحرة وفق التشريعات المعمول بها.

واشارت الأسواق الحرة الأردنية أن تفاصيل الحملة ستُعلن عبر منصاتها الرسمية، داعيةً جميع زوار المملكة من غير المقيمين إلى الاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية التي تجعل تجربة التسوق في الأردن أكثر مرونة وتميزًا.