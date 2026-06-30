الضمان الاجتماعي يوضح شروط صرف بدل إجازة الأمومة في الأردن

خبرني - أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن صرف بدل إجازة الأمومة يتم وفق شروط محددة نص عليها قانون الضمان الاجتماعي، موضحة أن فترة إجازة الأمومة تعد خدمة مشمولة بأحكام القانون، ويستمر احتسابها ضمن فترات الشمول بالضمان.

وبينت المؤسسة أن استحقاق بدل إجازة الأمومة يتطلب أن تكون المؤمن عليها قد أكملت 6 اشتراكات، متصلة أو متقطعة، وخلال 12 شهراً التي تسبق استحقاقها لإجازة الأمومة أو أن تكون مشمولة بالضمان خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق الاستحقاق، كما يشترط أن تكون على رأس عملها في شهر الولادة، وأن تثبت الولادة بشهادة رسمية.

وأضافت أن بدل إجازة الأمومة يصرف لمدة 70 يوماً، وهي المدة المحددة حالياً في قانون العمل، مشيرة إلى أنه لا يوجد حد أقصى لعدد الولادات التي يصرف عنها البدل، طالما استوفت المؤمن عليها شروط الاستحقاق في كل مرة، وتصرف إجازة الأمومة للمؤمن عليها في حالة ولادتها للجنين ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل أو توفى الجنين مباشرة بعد الولادة شريطة إحضار شهادة وفاة الجنين.