*
الثلاثاء: 30 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الأسد المغربي بونو.. يؤكد مكانته كملك لصد ركلات الترجيح

  • 30 حزيران 2026
  • 10:32
الأسد المغربي بونو يؤكد مكانته كملك لصد ركلات الترجيح

خبرني - واصل المنتخب المغربي كتابة فصول جديدة من تاريخه في كأس العالم، بعدما حجز بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي من نسخة 2026، إثر فوزه المثير على هولندا بركلات الترجيح (3-2)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، في المباراة التي أقيمت مساء الاثنين بمدينة مونتيري المكسيكية.

وبات "أسود الأطلس" يبلغون هذا الدور للمرة الثانية تواليا، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققوه في مونديال قطر 2022، ليواصلوا ترسيخ مكانتهم بين كبار المنتخبات العالمية.


بونو يحسمها.. وصيباري يطلق أفراح المغاربة
كان ياسين بونو بطل الأمسية بلا منازع، بعدما تصدى لركلة الترجيح الحاسمة التي نفذها الهولندي كريسينسيو سمرفيل، قبل أن يتقدم إسماعيل صيباري لتنفيذ الركلة الأخيرة بنجاح، مانحا المغرب بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، حيث سيواجه منتخب كندا.

وأعاد الحارس المغربي إلى الأذهان بطولاته في مونديال قطر 2022، حين لعب الدور الأبرز في إقصاء إسبانيا من الدور ثمن النهائي، بعدما تصدى لركلتي كارلوس سولير وسيرجيو بوسكيتس، ليقود "أسود الأطلس" آنذاك إلى ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخهم.

وعقب ذلك الإنجاز، كان بونو قد علّق على تألقه قائلا: "أنتم تعرفون ركلات الترجيح، إنها قليل من الحدس وقليل من الحظ. لقد فزنا، وهذا هو الأهم. تحية لكل الفريق، فقد قدم الجميع مباراة مذهلة. ليس من السهل الحفاظ على التركيز لمدة 120 دقيقة (..)".


فرص ضائعة قبل الاحتكام إلى ركلات الترجيح
شهد الوقت الإضافي محاولات خطيرة من الجانبين، وكان المنتخب المغربي قريبا من خطف هدف الفوز، بعدما راوغ سفيان رحيمي ببراعة داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحارس الهولندي بارت فيربروخن تصدى لمحاولته ببراعة.

كما ارتطمت تسديدة أشرف حكيمي بالعارضة، في حين أهدر تيمبر فرصة خطيرة لصالح هولندا، ليبقى التعادل سيد الموقف حتى صافرة النهاية، قبل الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

بونو… ملك ركلات الترجيح يؤكد أسطورته
وفي ركلات الترجيح، عاد ياسين بونو ليؤكد أنه أحد أفضل حراس العالم في هذا الاختصاص.

ففي الركلة الحاسمة، وقف الحارس المغربي بثبات وانتظر حتى اللحظة الأخيرة قبل أن يتصدى ببراعة لتسديدة كريسينسيو سمرفيل، مانحا منتخب بلاده أفضلية ثمينة، قبل أن يحسم إسماعيل صيباري التأهل بتسجيل الركلة الأخيرة.

وبهذا المشهد، كرر بونو سيناريو مونديال قطر، وأثبت مجددا أنه رجل المواعيد الكبرى، ليواصل "أسود الأطلس" حلمهم في الذهاب بعيدا في كأس العالم 2026.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

دموع والدة الصيباري تختزل قصة إصرار أبهرت العالم
دموع والدة الصيباري تختزل قصة إصرار أبهرت العالم
  • 2026-06-30 10:39
الذين اختاروا المغرب.. قصة 3 نجوم أقصوا هولندا من المونديال
الذين اختاروا المغرب.. قصة 3 نجوم أقصوا هولندا من المونديال
  • 2026-06-30 10:27
شمس لا تغيب حرارتها.. قبة حارقة تضرب المونديال في هذا الموعد
شمس لا تغيب حرارتها.. قبة حارقة تضرب المونديال في هذا الموعد
  • 2026-06-30 09:35
عطلة رسمية في الباراغواي بمناسبة الفوز على ألمانيا في كأس العالم
عطلة رسمية في الباراغواي بمناسبة الفوز على ألمانيا في كأس العالم
  • 2026-06-30 08:55
الأردنيون يستقبلون النشامى في مطار الملكة علياء صباح الثلاثاء
الأردنيون يستقبلون النشامى في مطار الملكة علياء صباح الثلاثاء
  • 2026-06-30 08:37
بعد 3 أيام من الخروج المونديالي.. لا عقوبات ولا استقالات في اتحاد الكرة!
بعد 3 أيام من الخروج المونديالي.. لا عقوبات ولا استقالات في اتحاد الكرة!
  • 2026-06-30 08:08