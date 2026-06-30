زلزالا فنزويلا ألحقا أضرارا كلية أو جزئية بأكثر من 58 ألف مبنى

خبرني - ألحق الزلزالان القويان اللذان ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي أضرارا أو دمارا بأكثر من 58 ألف مبنى، وفق تقييم أولي لبيانات من الأقمار الاصطناعية نشرته وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

وقد لقي قرابة 1700 شخص حتفهم، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين عقب الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 7,2 و7,5 درجة على مقياس ريختر، وهما الأقوى اللذان يضربان الدولة الأميركية الجنوبية منذ أكثر من قرن.

وذكر الباحثان كوري شير وجامون فان دن هوك، من جامعة ولاية أوريغون، أن "ما يقرب من 58 ألفا و870 مبنى قد تضرر أو دُمّر في المنطقة المتضررة"، وذلك استنادا إلى بيانات رادارية التقطتها الأقمار الاصطناعية في 25 حزيران، أي في اليوم التالي لوقوع الزلزالين.

واستند الباحثان في ذلك إلى بيانات من القمر الاصطناعي "سنتينل-1" (Sentinel-1) التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، والمزود بتقنية الرادار عالي الدقة.

وكتب الباحثان "هذا تقييم أولي وسريع؛ فهو يعكس تغيرا مفاجئا في سطح الأرض يتسق مع حدوث أضرار"، مضيفين أن هذا الرقم يجب أن يُنظر إليه كمؤشر فقط ولم يتم التحقق منه ميدانيا.

وكان رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز قد أفاد الاثنين بأن 855 مبنى قد تضررت، بما في ذلك 189 مبنى انهارت بشكل كلي.

وصرحت وكالة "ناسا" بأن أقمارها الاصطناعية "تقدم دعما حيويا، حيث تلتقط صورا وبيانات لمساعدة الفرق الميدانية على تقييم الآثار وتوجيه جهود الاستجابة".