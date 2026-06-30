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  • بغداد توشك على مطالبة الأردن بتسلم مشتبهين بالفساد يملكون ذهبا وملايين الدولارات - تفاصيل

بغداد توشك على مطالبة الأردن بتسلم مشتبهين بالفساد يملكون ذهبا وملايين الدولارات - تفاصيل

  • 30 حزيران 2026
  • 10:00
بغداد توشك على مطالبة الأردن بتسلم مشتبهين بالفساد يملكون ذهبا وملايين الدولارات تفاصيل

خبرني - كشف مصدر سياسي عراقي لخبرني اليوم ان رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي يوشك على إصدار مخاطبات رسمية للأردن لتسلم رجال أعمال ومسؤولين سابقين متهمين بالفساد . 
وقالت المصدر المقرب من الجماعة السياسية التي ينتمي لها الزيدي لموقعنا خبرني ان المخاطبات ستشمل رجال اعمال يعملون في تجارة السيارة ومصنع رقائق بطاطا ومستشفى خاص . 
ووفق المصادر فان المشتبه بهم مطالبون باعادة عشرات ملايين الدولارات ناهيك عن كميات غير محددة من الذهب وسوف تطلب بغداد رسميا الحجز على اصولهم في اطار خبرني توسع التحقيقات في قضايا الفساد التي انطلقت شرارتها في العراق بعد وصول الزيدي لرئاسة الوزراء .

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