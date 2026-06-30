شمس لا تغيب حرارتها.. قبة حارقة تضرب المونديال في هذا الموعد

خبرني - ستستقبل موجة حر شديدة المشجعين واللاعبين هذا الأسبوع في كأس العالم لكرة القدم، حيث تحل "قبة ⁠⁠حرارية" هائلة فوق المناطق ⁠⁠الوسطى والشرقية من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أجزاء من كندا، مع استمرار مباريات مراحل خروج المغلوب.

وقد تؤدي هذه الظاهرة الجوية المعروفة باسم "القبة الحرارية" – وهي منطقة واسعة من الضغط الجوي المرتفع تحبس الحرارة والرطوبة – إلى ⁠⁠ارتفاع خطير في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تصل مؤشرات الحرارة إلى ما بين 105 درجات فهرنهايت (40.5 درجة مئوية) و115 درجة فهرنهايت (نحو 46 درجة مئوية) في أجزاء من منطقة الغرب الأوسط والساحل الشرقي، وفقا للخدمة الوطنية للأرصاد الجوية في الولايات المتحدة.

ومن ⁠⁠المتوقع أن تستمر هذه الظروف حتى عطلة نهاية الأسبوع التي تصادف عيد الاستقلال في 4 يوليو/ تموز المقبل في الولايات المتحدة، التي تحتفل بالذكرى 250 لتأسيسها، حيث ستشهد المباريات من تورونتو إلى كانساس سيتي إلى إيست رذرفورد بولاية نيوجيرزي وفيلادلفيا موجة من الحرارة.

وقال كبير خبراء الأرصاد الجوية في خدمة أكيوويذر (AccuWeather) للتنبؤ بالطقس آلان ريبرت: "حتى بعد غروب الشمس، سيظل الجو حارا جدا".

وأضاف: "نحن في نمط مناخي ‌‌سيشهد حرارة شديدة خلال الجزء الأكبر من فترة ما بعد الظهر وحتى ساعات المساء".

ويتوقع ريبرت أن تشهد نيويورك، التي ستستقبل المشجعين لحضور مباراة في دور الـ 16 بولاية نيوجيرزي المجاورة في 5 يوليو/ تموز المقبل، ارتفاعا في درجات الحرارة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2013.

وأضاف أن حتى المباريات التي تُقام في المساء قد تتأثر بذلك. وقال: "ستكون الشمس قد غابت. وهذا سيساعد في تحسين الأوضاع، لكن الجو سيظل حارا".