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الثلاثاء: 30 حزيران 2026
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وصول طائرة منتخب النشامى إلى مطار الملكة علياء

  • 30 حزيران 2026
  • 09:22
وصول طائرة منتخب النشامى إلى مطار الملكة علياء

خبرني - وصلت طائرة المنتخب الوطني لكرة القدم، صباح الثلاثاء، إلى مطار الملكة علياء الدولي بعد مشاركته للمرة الأولى في نهائيات كأس العالم 2026.

وتقام مراسم استقبال رسمية وشعبية للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم، لدى عودته إلى أرض الوطن بعد مشاركته التاريخية في كأس العالم 2026، الثلاثاء في مطار الملكة علياء الدولي.

وتأتي هذه المراسم؛ تقديراً لمشاركة النشامى في كأس العالم، وما قدموه من صورة مشرفة عن الأردن وكرة القدم الأردنية، وعكسوا روح الانتماء والإصرار أمام العالم.

ويتضمن الاستقبال جانبا من مراسم رسمية وشعبية بمشاركة الجهات المعنية، وموسيقات القوات المسلحة الأردنية.

كما سيتم تنظيم تغطية إعلامية رسمية لحظة الوصول، قبل أن يتحرك المنتخب في باص خاص عبر المسار الداخلي المؤدي إلى طريق المطار، وسط حضور جماهيري منظم.

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